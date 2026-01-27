Il ds Roma all’opera per regalare a mister Buscè un nuovo centravanti. Troppo pesante l’assenza di un calciatore che riesca a garantire peso specifico nell’area di rigore avversaria, considerando lo scarso rendimento finora di Beretta e l’assenza, che si protrarrà ancora per un paio di mesi per infortunio, di Mazzocchi.

Ritorno di fiamma per Ferrante

L’obiettivo numero uno per la prima linea del Cosenza è di nuovo Alexis Ferrante. Il classe 1995 di proprietà della Ternana ha disputato in stagione 18 partite, mettendo a segno 4 gol nel Girone B di Serie C. Già in estate i lupi avevano provato a prenderlo ma non avevano affondato il colpo decisivo con gli umbri. Ora però il ritorno di fiamma. Ferrante, dopo aver giocato un quarto d’ora nell’ultimo turno di campionato, non è stato convocato per la gara di Coppa Italia di oggi contro il Potenza. Un altro segnale che qualcosa bolle in pentola. Il Cosenza attende ed ha già fatto le sue mosse.