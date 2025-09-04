Sarà un vero e proprio esodo rossoblù quello di domenica pomeriggio a Crotone. Sono infatti 600 i biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio “Ezio Scida” in vista del derby tra i pitagorici ed il Cosenza.

Presenti in trasferta

I tifosi dei lupi, assenti per protesta contro la società nelle partite casalinghe, hanno invece risposto presente a quello che è l’importante appuntamento contro i cugini crotonesi e valevole per la 3^ giornata di campionato. Una cornice importantissima che può davvero essere il 12° uomo in campo per i ragazzi allenati da mister Buscè alla ricerca della loro prima vittoria stagionale.