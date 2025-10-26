Oggi alle 14,30 il Cosenza torna in campo al ’’San Vito – Marulla ’’ contro il Potenza per l’11^ giornata di campionato: sono 23 i convocati rossoblù
E’ il giorno di Cosenza-Potenza. Le due formazioni rossoblù si ritroveranno contro l’una contro l’altra dopo 15 anni. In palio al ’’San Vito – Marulla’’ tre punti importantissimi in chiave playoff.
La probabile formazione del Cosenza
Per quel che riguarda la formazione in casa Cosenza, Buscè confermerà ancora il 4-3-3, ma ci sono diversi dubbi per quel che riguarda gli uomini. In porta Vettorel. In difesa a destra dovrebbe esserci la conferma di Cimino, mentre a sinistra è ballottaggio tra D’Orazio, in panca nell’ultima gara, e Ferrara. In mezzo alla difesa sono in 3 per due posti, con il redivivo Dalle Mura rilanciato una settimana fa, che insidia i soliti Dametto e Caporale. A centrocampo Kouan e Langella sicuri di una maglia. Per il terzo posto Garritano sembra in vantaggio su Contiliano. In attacco Mazzocchi al centro e Ricciardi a destra appaiono sicuri. Per l’ultimo casella Cannavò insidia Florenzi e potrebbe alla fine spuntarla. A gara in corsa ci si attende un minutaggio più importante per Beretta.
I 23 convocati del Cosenza
Portieri:
22 Vettorel
1 Pompei
Difensori:
2 Cimino
3 Barone
6 Dalle Mura
11 D’Orazio
16 Ricciardi
17 Caporale
26 Dametto
32 Rocco
33 Ferrara
Centrocampisti:
4 Begheldo
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
19 Contiliano
28 Kouan
34 Florenzi
71 Mazzulla
77 Langella
Attaccanti:
9 Beretta
23 Achour
30 Mazzocchi