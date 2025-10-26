E’ il giorno di Cosenza-Potenza. Le due formazioni rossoblù si ritroveranno contro l’una contro l’altra dopo 15 anni. In palio al ’’San Vito – Marulla’’ tre punti importantissimi in chiave playoff.

La probabile formazione del Cosenza

Per quel che riguarda la formazione in casa Cosenza, Buscè confermerà ancora il 4-3-3, ma ci sono diversi dubbi per quel che riguarda gli uomini. In porta Vettorel. In difesa a destra dovrebbe esserci la conferma di Cimino, mentre a sinistra è ballottaggio tra D’Orazio, in panca nell’ultima gara, e Ferrara. In mezzo alla difesa sono in 3 per due posti, con il redivivo Dalle Mura rilanciato una settimana fa, che insidia i soliti Dametto e Caporale. A centrocampo Kouan e Langella sicuri di una maglia. Per il terzo posto Garritano sembra in vantaggio su Contiliano. In attacco Mazzocchi al centro e Ricciardi a destra appaiono sicuri. Per l’ultimo casella Cannavò insidia Florenzi e potrebbe alla fine spuntarla. A gara in corsa ci si attende un minutaggio più importante per Beretta.

I 23 convocati del Cosenza

Portieri:

22 Vettorel

1 Pompei

Difensori:

2 Cimino

3 Barone

6 Dalle Mura

11 D’Orazio

16 Ricciardi

17 Caporale

26 Dametto

32 Rocco

33 Ferrara

Centrocampisti:

4 Begheldo

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

19 Contiliano

28 Kouan

34 Florenzi

71 Mazzulla

77 Langella

Attaccanti:

9 Beretta

23 Achour

30 Mazzocchi