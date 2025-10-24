Era il 7 marzo del 2010 l’ultima volta che Cosenza e Potenza si sono trovare di fronte l’una contro l’altra per una partita ufficiale. Era il campionato di Lega Pro Prima Divisione ed a vincere furono gli ospiti con il risultato di 0-2 grazie alla doppietta di Evangelisti.

I precedenti in Calabria

Le gare ufficiali giocate in Calabria tra le due squadre sono 12. Il bilancio è di 8 vittorie del Cosenza, un pareggio e 3 vittorie del Potenza. L’ultimo successo dei lupi risale al 6 dicembre 1981. Fu un gol di Cocci a decidere quella sfida. Il segno X invece manca addirittura dal campionato 1971/72.