Quella di domani sarà la prima volta che il Cosenza giocherà contro il Team Altamura in gare ufficiali. Nella loro storia iniziata nel 2003 infatti i biancorossi hanno sempre militato in categoria dilettantistiche, raggiungendo il professionismo soltanto nel 2023. Ma nemmeno l’Unione Sportiva Altamura, squadra che ha rappresentato la città negli anni antecedenti, si registrano precedenti contro il Cosenza.

I pugliesi finora si trovano al 10° posto in classifica con 14 punti conquistati frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 ko. Soprattutto in casa, allo stadio ’’Antonio D’Angelo’’, il rendimento dei biancorossi è buono. Un solo ko, contro il Crotone, a fronte di 2 vittorie e 3 pareggi. Da questa stagione sulla panchina del Team Altamura siede Devis Mangia. Il classe 1974 ha toccato tra il 2011 ed il 2014 i punti più alti della sua carriera, allenando dapprima in Serie A il Palermo e poi la nazionale italiana Under 21. Poi, dopo qualche anno passato in Serie B tra Spezia, Bari ed Ascoli, le esperienze all’estero con Università Craiova in Romania e con la nazionale maltese: avventure non proprio indimenticabili. Da quest’anno il ritorno in Italia con la scelta di ricominciare dalla Serie C e da Altamura. Tra le fila dei pugliesi milita anche un calciatore transitato da Cosenza senza lasciare però alcuna traccia. Si tratta di Vittorio Agostinelli (nella foto) che con i rossoblù ha collezionato 2 spezzoni di gare nella Serie B 2022/23. Finora però, nemmeno con il Team Altamura, l’ex Primavera della Fiorentina, è riuscito a trovare spazio.