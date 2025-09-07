E’ il giorno di Crotone-Cosenza. Le due squadre si ritroveranno contro l’una contro l’altra oggi pomeriggio alle ore 17,30, in diretta anche su Rai Sport. La gara, valevole per la 3^ giornata, si giocherà ovviamente allo stadio “Ezio Scida”.

La probabile formazione del Cosenza

Mister Buscè conferma il 3-5-1-1 visto contro il Crotone, anche perché, soprattutto in avanti, la coperta è molto corta. In porta Vettorel. I tre difensori dovrebbero essere Dametto sul centrodestra e Caporale sul centrosinistra. Al centro ballottaggio aperto tra D’Orazio e Dalle Mura, che cerca una maglia dopo la panchina di una settimana fa. Sulle fasce testa a testa a sinistra tra Ferrara e Cannavò, mentre a destra Cimino dovrebbe avere una nuova chance dopo la mancata titolarità contro la Salernitana. In mezzo al campo Kouan e Contiliano ai lati di Langella che, complice la squalifica di Garritano, avrà da subito i compiti di regia della squadra. In avanti Florenzi alle spalle di Mazzocchi. Occhio ad una possibile variante. Se dovesse essere scelto Cannavò in una posizione più avanzata, Florenzi giocherebbe da mezzala con Contiliano che inizierebbe dalla panchina. Novità in panchina dove ci sarà per la prima volta Ricciardi, alla prima convocazione dopo la permanenza a Cosenza.