Quella che è stata nella scorsa stagione una sorpresa positiva per il Cosenza, rischia di diventare un caso dopo pochi mesi. Il futuro di Thomas Pompei infatti è ancora un grosso punto interrogativo.

Tra addio e rinnovo

Lucioni, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha detto chiaramente che per lui è necessario un “percorso di crescita”. L’idea del ds sarebbe quella di rinnovare il contratto e cederlo in prestito per farlo giocare con continuità. A Cosenza la titolarità è stata affidata a Iliev, arrivato dal Cagliari dopo l’annata sempre in prestito con l’Audace Cerignola. L’entourage di Pompei invece la pensa diversamente. Preferirebbe trasferire il classe 2004 in una piazza che gli desse fiducia. Si era parlato nei mesi scorsi anche di Serie B. Ma concretamente non sono arrivate offerte sul tavolo del Cosenza. Il rischio è quello di tenere in squadra un calciatore scontento e, per la società, di perdere a 0, tra un anno, un prospetto sicuramente tra i più interessanti in un ruolo delicato come il portiere. Ci sono altre due settimane per decidere il suo futuro.