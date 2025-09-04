Da ieri Manuel Ricciardi ha iniziato nuovamente ad allenarsi con il resto della squadra. L’esterno ha vissuto un’estate tormentata, praticamente da separato in casa. Presente sia nel ritiro di Lorica che negli allenamenti del Sanvitino, l’ex Avellino ha sempre detto chiaramente che avrebbe voluto cambiare aria e quindi Buscè non ha mai puntato su di lui, tenendolo fuori da ogni prova e da ogni amichevole.

Trasferimento saltato

Ricciardi ha pensato prima che la sua nuova destinazione fosse Avellino. Poi però gli irpini non hanno chiuso le uscite e l’affare con il Cosenza non si è concretizzato. Negli ultimi giorni di calciomercato poi, sembrava cosa fatta la cessione all’Empoli sulla base di quasi 500.000 euro. Anche con i toscani però, le cose non sono andate a finire per il verso giusto e Ricciardi alla fine è rimasto a Cosenza. Il calciatore all’inizio l’ha presa abbastanza male. Poi piano piano, ha iniziato a metabolizzare la cosa. Almeno fino a gennaio dovrà difendere i colori rossoblù.

La missione di Buscè

L’obiettivo adesso è quello di farlo tornare ad essere prima mentalmente e poi fisicamente un calciatore del Cosenza. Un vero e proprio nuovo acquisto. Il Ricciardi visto nei primi mesi della passata stagione è un lusso assoluto per la Serie C. Buscè lo sa e da ieri ha iniziato a lavorare proprio su questo. Difficile vederlo già in campo allo “Scida”. Ma una convocazione già per il derby potrebbe essere un primo passo per quello che poi, tutto l’ambiente Cosenza, spera di poter ottenere nei prossimi mesi da Ricciardi.