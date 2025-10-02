I rossoblù sfideranno per la prima volta nella storia la compagine pugliese, considerato che finora le due squadre non si erano mai incontrare in gare ufficiali
Sarà una prima volta assoluta quella di domenica prossima per il Cosenza contro l' Audace Cerignola . I pugliesi sono tornati nel professionismo solo 4 anni fa, dopo un'assenza di oltre 85 anni. Non c'è stato modo di incontrare quindi i rossoblù nella loro storia.
Informazioni e curiosità sui pugliesi
La squadra gialloblù, che ha per simbolo una cicogna, gioca le proprie gare casalinghe allo stadio “Domenico Monterisi” che può contenere circa 7400 spettatori. L'allenatore è Vincenzo Maiuri che da quest'anno ha preso il posto di Giuseppe Raffaele , chiamato dalla Salernitana proprio dopo gli ottimi risultati ottenuti con l' Audace Cerignola nella passata stagione, quando i pugliesi raggiunsero addirittura le semifinali dei playoff, eliminati solo dal Pescara . Quest'anno l' Audace Cerignola ha finora raccolto 10 punti in 7 giornate, frutto di due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta.
I pugliesi, nelle ultime due partite, hanno alzato la tavolozza contro due corazzate del girone. Hanno dapprima vinto in rimonta una partita pazzesca all' “Arechi” contro la Salernitana per 2-3. Poi, domenica, sono riusciti a fermare sullo 0-0 il Catania . Il capocannoniere della squadra è l'attaccante Luigi Cuppone che con l'altro attaccante, Michele Emmanusso , forma una coppia da 8 gol finora a stagione (5 e 3 rispettivamente). L' Audace Cerignola , finora, si è sempre schierato con il 3-5-2.