Sarà una prima volta assoluta quella di domenica prossima per il Cosenza contro l' Audace Cerignola . I pugliesi sono tornati nel professionismo solo 4 anni fa, dopo un'assenza di oltre 85 anni. Non c'è stato modo di incontrare quindi i rossoblù nella loro storia.

Informazioni e curiosità sui pugliesi

La squadra gialloblù, che ha per simbolo una cicogna, gioca le proprie gare casalinghe allo stadio “Domenico Monterisi” che può contenere circa 7400 spettatori. L'allenatore è Vincenzo Maiuri che da quest'anno ha preso il posto di Giuseppe Raffaele , chiamato dalla Salernitana proprio dopo gli ottimi risultati ottenuti con l' Audace Cerignola nella passata stagione, quando i pugliesi raggiunsero addirittura le semifinali dei playoff, eliminati solo dal Pescara . Quest'anno l' Audace Cerignola ha finora raccolto 10 punti in 7 giornate, frutto di due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta.