Sono passati 49 anni da quel 21 novembre 1976 che sancì l’ultima vittoria del Crotone nei derby casalinghi contro il Cosenza. Da allora, i pitagorici, allo “Scida”, non sono mai riusciti a superare i cugini rossoblù. La tradizione recente, per quel che riguarda le partite in Serie B, vede il Cosenza addirittura imbattuto.

Tante imprese dl Cosenza a Crotone

Nel febbraio del 2001, tutta la città sognava la Serie A. Allo “Scida” segnano subito Zampagna e De Florio. La gara è bloccata sull’1-1 ma nella ripresa Pavone fa impazzire i tifosi rossoblù assiepati nella tribuna crotonese. Segna e si issa fino alla balaustra per dare il 5 ai sostenitori bruzi. Finisce 1-2. Un anno dopo invece è il francese Mendil, con una storica doppietta, a far perdere la calma anche a Pierluigi Pardo che commentava quella sera il derby in diretta sulla pay-tv. Le due squadre si ritrovano una contro l’altra in Serie B nel 2018. Il 26 novembre gli uomini di Braglia soffrono ma poi, con una zampata di Idda, espugnano ancora una volta lo “Scida”.

E’ quella l’ultima vittoria, mentre è pirotecnico l’ultimo precedente. Dopo lo 0-0 della 1^ giornata del 2019/2020, davanti a 3.000 cosentini, i lupi ritornano a Crotone il 23 febbraio del 2022 con Bisoli in panchina. I rossoblù giocano una grande partita e scappano con Rigione e Laura. Nella ripresa Maric in 3 minuti pareggia per i padroni di casa. Segna ancora Liotti per i lupi a 10’ dalla fine, ma ancora Maric, in pieno recupero, firma il definitivo 3-3 che lascia con l’amaro in bocca il Cosenza. Domenica, alle 17,30, appuntamento di nuovo a Crotone per il derby di Calabria.