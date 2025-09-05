La tradizione recente è favorevole ai lupi nelle sfide giocate allo “Scida”, dove i crotonesi non vincono dal 1976
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Sono passati 49 anni da quel 21 novembre 1976 che sancì l’ultima vittoria del Crotone nei derby casalinghi contro il Cosenza. Da allora, i pitagorici, allo “Scida”, non sono mai riusciti a superare i cugini rossoblù. La tradizione recente, per quel che riguarda le partite in Serie B, vede il Cosenza addirittura imbattuto.
Tante imprese dl Cosenza a Crotone
Nel febbraio del 2001, tutta la città sognava la Serie A. Allo “Scida” segnano subito Zampagna e De Florio. La gara è bloccata sull’1-1 ma nella ripresa Pavone fa impazzire i tifosi rossoblù assiepati nella tribuna crotonese. Segna e si issa fino alla balaustra per dare il 5 ai sostenitori bruzi. Finisce 1-2. Un anno dopo invece è il francese Mendil, con una storica doppietta, a far perdere la calma anche a Pierluigi Pardo che commentava quella sera il derby in diretta sulla pay-tv. Le due squadre si ritrovano una contro l’altra in Serie B nel 2018. Il 26 novembre gli uomini di Braglia soffrono ma poi, con una zampata di Idda, espugnano ancora una volta lo “Scida”.
E’ quella l’ultima vittoria, mentre è pirotecnico l’ultimo precedente. Dopo lo 0-0 della 1^ giornata del 2019/2020, davanti a 3.000 cosentini, i lupi ritornano a Crotone il 23 febbraio del 2022 con Bisoli in panchina. I rossoblù giocano una grande partita e scappano con Rigione e Laura. Nella ripresa Maric in 3 minuti pareggia per i padroni di casa. Segna ancora Liotti per i lupi a 10’ dalla fine, ma ancora Maric, in pieno recupero, firma il definitivo 3-3 che lascia con l’amaro in bocca il Cosenza. Domenica, alle 17,30, appuntamento di nuovo a Crotone per il derby di Calabria.