Buscè schiera la formazione silana secondo lo schema classico: 4-3-3. Ma in porta c’è una novità importante. Vettorel finisce in panchina
Il Cosenza Calcio scende in campo contro il Siracusa Calcio con il consueto 4-3-3, deciso a lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta esterna rimediata contro il Giugliano. Una partita che per i rossoblù rappresenta già un primo banco di prova sul piano della reazione caratteriale.
Tra i pali non c’è Vettorel: Buscè opta per Pompei, mentre il neo arrivato Vannucchi prende posto in panchina. Una scelta che segna un primo cambio nelle gerarchie e che sarà inevitabilmente sotto osservazione.
Dal primo minuto trovano spazio Baez e Palmieri, entrambi all’esordio stagionale da titolari con la maglia silana. Un segnale chiaro, così come il ritorno in campo di Florenzi, chiamato a dare qualità ed equilibrio in mezzo al campo. Davanti, Achour viene confermato nel tridente offensivo, a testimonianza della fiducia dell’allenatore nel suo apporto.
Per i Lupi della Sila è una gara che va oltre i tre punti: serve una risposta immediata dopo Giugliano, sul piano del gioco e dell’atteggiamento, contro un avversario organizzato come il Siracusa.
Di seguito il tabellino ufficiale.
COSENZA (4-3-3): Pompei; Cannavò, Dametto, Moretti, Caporale; Ciotti, Langella, Palmieri: Baez, Achour, Florenzi. In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, Beretta, Garritano, Contiliano, Ba, Emmausso. All.: Buscè
SIRACUSA: Farroni, Puzone, Arditi, Riccardi, Contini, Candiano, Capomaggio, Gudelevicius, Marafini, Iob, Di Paolo. In panchina: Sylla, Pacciardi, Sbaffo, Pannitteri, Bonacchi, Frisenna, Simonetta, Morreale, Zanini, Di Gesu. All.: Turati
ARBITRO: Luongo di Frattamaggiore
MARCATORI:
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: Recupero:
19:55
Florenzi in mezza girata
Primo tentativo del Cosenza verso la porta del Siracusa con Florenzi che in mezza girata calcia in porta senza impensierire il portiere aretuseo.
19:36
Avvio "tattico"
Fase di studio delle due squadre. Il Cosenza prova a ripartire, mentre il Siracusa, secondo le idee del suo allenatore, cerca di fare la partita. Ma al momento nessuna azione di rilievo.