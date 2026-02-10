Dopo la batosta di Giugliano il Cosenza torna immediatamente in campo. Per la 25^ giornata stasera si gioca contro il Siracusa. Obiettivo chiaramente è quello di tornare alla vittoria. Per la classifica, ma anche per provare a mettersi alle spalle questo bruttissimo inizio di 2026. Tra le fila del Cosenza mancherà D’Orazio squalificato. Il capitano si aggiunge al lungo elenco dei lungodegenti: Mazzocchi, Cimino, Kourfalidis, Arioli e Ferrara.

La probabile formazione rossoblù

Per quel che riguarda la formazione, Buscè giocherà quasi certamente ancora con i 3 dietro. Anche perché a sinistra ci sono pochissime alternative. Quindi davanti a Vettorel spazio a Moretti, Dametto e Caporale. Sulle fasce confermati Ciotti a destra e Cannavò a sinistra. Mentre resta qualche dubbio per chi sarà in mezzo al campo. Sicuro Langella. Poi sperano in tanti. Potrebbe riposare Garritano. Pronti eventualmente sia Palmieri che Ba e Contiliano. Anche se alla fine potrebbe essere Florenzi a ritrovare in mezzo al campo una maglia da titolare. In avanti Achour ed Emmausso, con Baez pronto a subentrare.

I convocati del Cosenza

Ecco l’elenco dei 20 convocati

Portieri

22 Vettorel

1 Pompei

40 Vannucchi

Difensori

3 Moretti

6 Pintus

17 Caporale

26 Dametto

45 Ciotti

Centrocampisti

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

19 Contiliano

27 Ba

34 Florenzi

37 Palmieri

77 Langella

Attaccanti

9 Beretta

20 Baez

23 Achour

90 Emmausso