Nella partita di stasera contro il Siracusa, mancherà capitan D’Orazio che è stato appiedato dal Giudice Sportivo
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Dopo la batosta di Giugliano il Cosenza torna immediatamente in campo. Per la 25^ giornata stasera si gioca contro il Siracusa. Obiettivo chiaramente è quello di tornare alla vittoria. Per la classifica, ma anche per provare a mettersi alle spalle questo bruttissimo inizio di 2026. Tra le fila del Cosenza mancherà D’Orazio squalificato. Il capitano si aggiunge al lungo elenco dei lungodegenti: Mazzocchi, Cimino, Kourfalidis, Arioli e Ferrara.
La probabile formazione rossoblù
Per quel che riguarda la formazione, Buscè giocherà quasi certamente ancora con i 3 dietro. Anche perché a sinistra ci sono pochissime alternative. Quindi davanti a Vettorel spazio a Moretti, Dametto e Caporale. Sulle fasce confermati Ciotti a destra e Cannavò a sinistra. Mentre resta qualche dubbio per chi sarà in mezzo al campo. Sicuro Langella. Poi sperano in tanti. Potrebbe riposare Garritano. Pronti eventualmente sia Palmieri che Ba e Contiliano. Anche se alla fine potrebbe essere Florenzi a ritrovare in mezzo al campo una maglia da titolare. In avanti Achour ed Emmausso, con Baez pronto a subentrare.
I convocati del Cosenza
Ecco l’elenco dei 20 convocati
Portieri
22 Vettorel
1 Pompei
40 Vannucchi
Difensori
3 Moretti
6 Pintus
17 Caporale
26 Dametto
45 Ciotti
Centrocampisti
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
19 Contiliano
27 Ba
34 Florenzi
37 Palmieri
77 Langella
Attaccanti
9 Beretta
20 Baez
23 Achour
90 Emmausso