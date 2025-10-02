Il Cosenza ha messo definitivamente le mani su Giacomo Beretta. L’attaccante classe 1992, bloccato da tempo dalla società rossoblù, è in arrivo in Calabria e si metterà subito a disposizione di mister Antonio Buscè.

Trattativa sbloccata da Guarascio

L’evoluzione c’è stato oggi all’ora di pranzo. La trattativa infatti, anche se virtualmente chiusa da giorni, non aveva ancora avuto l’ok definitivo da parte del Presidente Guarascio. Oggi però all’ora di pranzo c’è stato un summit con il nuovo Direttore Generale Salvatore Gualtieri che ha fatto capire al Presidente quanto fosse importante l’ingaggio di un calciatore in quella zona del campo, fortemente voluto dall’allenatore Buscè. Guarascio allora ha alzato la cornetta ed ha chiuso la trattativa in prima persona con l’agente dell’ex attaccante del Cittadella, senza passare dalla figura di un ds che al momento non risulta esserci in seno alla società di Via Conforti. Risultato raggiunto con Beretta che nelle prossime ore raggiungerà Cosenza. E, da quel che trapela, potrebbero esserci altre novità in entrata nelle prossime ore.