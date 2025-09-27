Il club di Via Conforti, dopo tempo immemore, ha aggiornato il sito ufficiale con i ruoli e l’organigramma a livello societario e sportivo

Da oggi, sul sito ufficiale, alla sezione organigramma, sarà possibile consultare quello del Cosenza Calcio. Una bella novità visto che erano anni che questa sezione non veniva aggiornata.

Nuovo ruolo per Guarascio

La prima cosa che balza all’occhio è il ruolo assegnato ad Eugenio Guarascio che è diventato Presidente Onorario. Confermato invece il ruolo di Amministratore Unico per Rita Rachele Scalise, che ricopre anche la carica di Responsabile Marketing della società. Diventa finalmente ufficiale anche la nomina del nuovo team manager Francesco Perna. Assegnato un ruolo ufficiale anche a Luigi Micheli che nell’unica uscita ufficiale, la conferenza stampa di Lorica, si presentò come consulente di Guarascio e non del Cosenza Calcio. Da oggi l’ex bresciano fa parte dello staff amministratico e logistico, dove il Direttore Amministrativo è Daniele Inderst. Curiosità finale: nell’organigramma mancano due ruoli importanti. Quello di Direttore Sportivo, dove dopo l’addio di Fabio Lupo non c’è la figura di Domenico Roma, e quello di Segretario Generale. Dovrebbe essere Francesco Xausa, ma sull’organigramma, di lui, nessuna traccia.

L’organigramma completo

Presidenza e Direzione

Presidente Onorario: Guarascio Eugenio

Amministratore Unico: Scalise Rita Rachele

Direttore Generale: Gualtieri Salvatore

Area Sportiva

Allenatore Prima Squadra: Buscè Antonio

Staff Tecnico

Vice allenatore: Nuti Francesco

Preparatore atletico: Gemignani Diego

Preparatore portieri: Fischetti Antonio

Collaboratore tecnico: Zini Daniele

Team Manager: Perna Francesco

Area Sanitaria

Responsabile Medico: Avventuriera Nino

Medico: Costabile Enrico

Staff Sanitario: Arnone Simone, Marsico Italo

Area Comunicazione e Marketing

Responsabile Comunicazione: Folino Giovanni

Responsabile Marketing: Scalise Rita Rachele

Settore Giovanile

Responsabile Settore Giovanile: Pugliese Benedetto

Allenatori e Staff Tecnico:

Primavera: Gatto Antonio

Under17: Angotti Danilo

Under15: Marozzo Giuseppe

Amministrazione e Servizi

Direttore Amministrativo: Inderst Daniel

Staff Amministrativo e Logistica: Micheli Luigi, Salamone Angela