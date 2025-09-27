Il club di Via Conforti, dopo tempo immemore, ha aggiornato il sito ufficiale con i ruoli e l’organigramma a livello societario e sportivo
Da oggi, sul sito ufficiale, alla sezione organigramma, sarà possibile consultare quello del Cosenza Calcio. Una bella novità visto che erano anni che questa sezione non veniva aggiornata.
Nuovo ruolo per Guarascio
La prima cosa che balza all’occhio è il ruolo assegnato ad Eugenio Guarascio che è diventato Presidente Onorario. Confermato invece il ruolo di Amministratore Unico per Rita Rachele Scalise, che ricopre anche la carica di Responsabile Marketing della società. Diventa finalmente ufficiale anche la nomina del nuovo team manager Francesco Perna. Assegnato un ruolo ufficiale anche a Luigi Micheli che nell’unica uscita ufficiale, la conferenza stampa di Lorica, si presentò come consulente di Guarascio e non del Cosenza Calcio. Da oggi l’ex bresciano fa parte dello staff amministratico e logistico, dove il Direttore Amministrativo è Daniele Inderst. Curiosità finale: nell’organigramma mancano due ruoli importanti. Quello di Direttore Sportivo, dove dopo l’addio di Fabio Lupo non c’è la figura di Domenico Roma, e quello di Segretario Generale. Dovrebbe essere Francesco Xausa, ma sull’organigramma, di lui, nessuna traccia.
L’organigramma completo
Presidenza e Direzione
Presidente Onorario: Guarascio Eugenio
Amministratore Unico: Scalise Rita Rachele
Direttore Generale: Gualtieri Salvatore
Area Sportiva
Allenatore Prima Squadra: Buscè Antonio
Staff Tecnico
Vice allenatore: Nuti Francesco
Preparatore atletico: Gemignani Diego
Preparatore portieri: Fischetti Antonio
Collaboratore tecnico: Zini Daniele
Team Manager: Perna Francesco
Area Sanitaria
Responsabile Medico: Avventuriera Nino
Medico: Costabile Enrico
Staff Sanitario: Arnone Simone, Marsico Italo
Area Comunicazione e Marketing
Responsabile Comunicazione: Folino Giovanni
Responsabile Marketing: Scalise Rita Rachele
Settore Giovanile
Responsabile Settore Giovanile: Pugliese Benedetto
Allenatori e Staff Tecnico:
Primavera: Gatto Antonio
Under17: Angotti Danilo
Under15: Marozzo Giuseppe
Amministrazione e Servizi
Direttore Amministrativo: Inderst Daniel
Staff Amministrativo e Logistica: Micheli Luigi, Salamone Angela