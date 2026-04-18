Cosenza-Trapani, stavolta, parla soprattutto di due storie recenti. Quelle di Riccardo Palmieri e Pietro Ciotti, arrivati in rossoblù dopo avere vissuto la prima parte della stagione in Sicilia, dentro una realtà che col passare dei mesi si è fatta sempre più pesante. Entrambi hanno conosciuto da vicino un Trapani partito con ambizioni importanti e finito invece nel vortice delle difficoltà societarie e sportive. Oggi i granata sono ultimi visti i 25 punti di penalizzazione.I due calciatori a Cosenza hanno ritrovato tranquillità, ma anche continuità di impiego, diventanto praticamente importantissimi nelle rotazioni di Buscè.

I numeri dei due col Trapani

Palmieri con il Trapani, nella prima metà del campionato, ha raccolto 8 presenze per 237 minuti complessivi prima del trasferimento al Cosenza nel mercato invernale. Numeri contenuti nonostante il passato importante da calciatore di categoria anche superiore. Ciotti in granata ha avuto un ruolo molto più continuo. Prima di approdare al Cosenza, il laterale aveva infatti già messo insieme 20 presenze stagionali con il Trapani, 18 in campionato e 2 in Coppa Serie C, con 2 gol, 3 assist e 958 minuti complessivi. Era un titolare in Sicilia, non da comparsa. Entrambi, visti i problemi societari, non hanno comunque trascorso mesi facili in Sicilia. Dall’altra parte, a ricordare che gli incroci non viaggiano in una sola direzione, c’è Roberto Pirrello, difensore del Trapani ed ex Cosenza nella prima parte della stagione 2021-2022. Sette presenze non certo trascendentali. Domenica sarà una gara speciale anche per lui.