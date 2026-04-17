Domenica la sfida della 37^ giornata riporta a galla un confronto antico e molto equilibrato. In casa i rossoblù hanno spesso fatto valere il fattore campo, ma nella memoria restano soprattutto i playoff della promozione e il 2-2 della salvezza impossibile

Cosenza-Trapani è un confronto che attraversa epoche diverse, categorie diverse e perfino stagioni dal peso completamente opposto. Domenica, al San Vito-Marulla, le due squadre si ritroveranno per la 37^ giornata di campionato. I precedenti ufficiali complessivi tra le due squadre sono 33: il bilancio è di 12 vittorie rossoblù, 14 pareggi e 7 successi dei siciliani. .

Se però si restringe il campo alle partite disputate in riva al Crati, il bilancio è nettamente a favore rossoblù. Al Marulla, infatti, il Cosenza ha raccolto 9 vittorie, 6 pareggi e appena 2 sconfitte nei 17 confronti totali.

Due precedenti indimenticabili

Nelle sfide tra le due squadre, ci sono due partite che più di tutte continuano a vivere nella memoria del popolo rossoblù. La prima riporta al 2018, alla primavera che avrebbe cambiato il destino del Cosenza. Nel playoff nazionale di Serie C, al Marulla, i lupi piegarono il Trapani 2-1 con i gol di Tutino e Okereke, prima del sigillo finale di Polidori per i siciliani. Sembrava un margine sottile, ma al ritorno il Cosenza completò l’opera vincendo 2-0 in Sicilia con le reti, ancora una volta, di Okereke e Tutino. Fu una tappa decisiva della cavalcata che avrebbe portato i rossoblù fino alla promozione in Serie B.

L’altro precedente che pesa tantissimo nella memoria collettiva è quello del 29 giugno 2020, in piena estate post lockdown. Al Marulla finì 2-2, ma non fu un pareggio come gli altri. Il Trapani sembrò scappare via con Taugourdeau e Dalmonte, il Cosenza invece restò aggrappato alla partita con Baez e trovò il pari al 95’ con Asencio. Quella rimonta diventò uno dei fotogrammi simbolici della rincorsa disperata e poi vincente verso una salvezza che, poche settimane prima, sembrava quasi irraggiungibile.