Una serie di fattori ha riaperto, all’improvviso, il calciomercato in entrata del Cosenza. I lupi, così come raccontato, sembravano intenzionati a non operare più movimenti in entrata, almeno fino a gennaio. Negli ultimi giorni però le cose sembrano essere cambiate.

Da Gualtieri a Buscè: tutti vogliono la punta

Il nuovo Direttore Generale, Salvatore Gualtieri, si sta muovendo nell’ombra e, dopo aver incontrato i tifosi ieri, a dire il vero con scarso costrutto, si è anche impegnato a far da tramite tra mister Buscè ed il Presidente Guarascio. Le esigenze dell’allenatore di avere un nuovo attaccante in rosa hanno fatto sponda con Gualtieri che ha provato ad ammorbidire il patrone e, sommate anche le ultime buone prestazioni contro Crotone e Catania, pare ci siano buone possibilità di aver fatto breccia.

Accordo con Beretta già in ghiaccio

Nel frattempo l’area tecnica del Cosenza si è affrettata ad individuare in Giacomo Beretta l’attaccante che potesse far comodo. Il classe 1992 è reduce da una buona stagione nel Girone A di Serie C, dove ha messo a segno 8 reti con la maglia dell’Aurora Pro Patria. Ma dal 1° luglio è rimasto svincolato. Ha finora declinato le offerte arrivate dalla D perché vorrebbe rimanere tra i professionisti. Per Beretta una lunga carriera alle spalle tra Serie B e Serie C. Nessun problema per un accordo con il Cosenza fino al 30 giugno con opzione per un’altra stagione. Ma l’ok definitivo deve arrivare da Guarascio.