Il calciatore è svincolato dallo scorso 1 luglio, dopo che è scaduto il suo contratto con l’Arzignano Valchiampo in Serie C

La rosa del Cosenza potrebbe presto avere un rinforzo a centrocampo. E’ arrivato in città il centrocampista Lamine Fofana. Si tratta di un calciatore classe 1998, originario della Costa d’Avorio che ha sempre giocato in Italia.

Tanta esperienza in Serie C

La sua ultima esperienza è stata con l’Arzignano Valchiampo. Prima per lui annate con Triestina, Messina, Carpi e Fermana. In carriera ha giocato sempre da centrocampista centrale, anche se a volte si è adattato sulla fascia sinistra. Fofana, voluto dal direttore Domenico Roma, è arrivato oggi a Cosenza, oggi sosterrà delle visite mediche e da domani si metterà a disposizione di Buscè che valuterà se dargli una chance per il prosieguo della stagione.