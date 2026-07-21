Il calciatore italo-ivoriano, classe 2003, è cresciuto nella Primavera del Frosinone e negli ultimi anni ha maturato esperienze in Serie D

C’è un volto nuovo nel ritiro del Cosenza. Si tratta dell’esterno destro Evan Bouabre. Il classe 2003 si sta allenando in questi giorni agli ordini di Coppitelli, in prova con i rossoblù.

Chi è Evan Bouabre

Nell’ultima stagione il calciatore nato a Bologna e di nazionalità itala-ivoriana, ha giocato con il Latte Dolce, società sarda che disputa la Serie D. Si tratta di un prodotto del vivaio del Frosinone che può disimpegnarsi praticamente in tutti i ruoli della fascia destra: terzino, ma anche esterno di centrocampo e d’attacco. In carriera per lui esperienze anche con il Corticella ed il Sora, sempre in Serie D, con la Pergolettese ed il Rimini in Serie C.

Dallo scorso 1 luglio è rimasto svincolato. Ed in questi giorni proverà a convincere il Cosenza a dargli una possibilità. Bouabre non è il solo calciatore in prova nel ritiro rossoblù. C’è infatti anche il classe 2004 Alessandro Pozzi, anch’egli proveniente dalla Serie D, dove ha giocato con l’Enna nell’ultima stagione. Si tratta di un esterno d’attacco, prodotto pure lui del Frosinone, che ha maturato esperienze in Serie D, oltre che con l’Enna, anche con il Sora e l’Ostiamare.