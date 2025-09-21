Chi ieri era presente al “Pinto” di Caserta non ha potuto non notare un Fabio Lupo ben distante dagli altri membri della società rossoblù nella tribuna dello stadio campano. Il direttore sportivo in carica è stato sulle sue e, a fine gara, non sarebbe sceso nemmeno negli spogliatoio.

Preludio all’addio?

Da quel che trapela potrebbe essere il preludio all’addio del dirigente pescarese che, da qualche tempo, pare non essere più al centro del progetto cosentino con l’altro ds, o meglio responsabile dell’area tecnica, Domenico Roma, non più “aiutante” di Lupo, ma diventato, di fatto, titolare nel ruolo. Questa doppia figura alla guida dell’area sportiva, presente da inizio agosto in seno al Cosenza Calcio con la nomina di Roma, è certamente una delle tante stranezze all’interno di una società che, oltre al Presidente Guarascio, ai posti di comando, qualcuno non si sa con che ruolo, ha anche la Scalise, Micheli e, da una settimana, anche il nuovo direttore generale Gualtieri. Insomma una serie di Generali quando sarebbe meglio avere, forse, qualche “soldato” in più, da regalare a mister Buscè. Su Lupo, invece, nelle prossime ore se ne potrebbe sapere di più. Ma non è da escludere una fine anticipata del contratto annuale firmato due mesi fa.