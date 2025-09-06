«Le condizioni di chi è arrivato non sono ancora al massimo, d'altronde alla terza partita di campionato non si può essere al 100%»

Mister Antonio Buscè ha parlato alla vigilia del derby tra Crotone e Cosenza di domani, gara valevole per la 3^ giornata del campionato di Serie C. Ecco le sue parole.

Le parole di Buscè

Sul Crotone: «È una buona squadra, ha giocatori importanti e parliamo sempre di un derby ed i derby sono partite particolari, che hanno una storia a sé».

Mercato chiuso: «Il mercato finalmente è chiuso ed ora pensa a lavorare con chi è a disposizione senza pensare ad altro. Le condizioni di chi è arrivato non sono ancora al massimo, d'altronde alla terza partita di campionato non si può essere al 100% della forma fisica».

Tifosi cosentini presenti in massa a Crotone: «Il seguito dei nostri tifosi, così numerosi, è una nota molto positiva. Noi abbiamo bisogno del loro supporto, come ho sempre detto fin dall'inizio. Ci aspetta un campo difficile e noi dobbiamo essere concentrati e pensare esclusivamente a tutto ciò che dobbiamo fare in campo».