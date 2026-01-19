Antonio Buscè, allenatore del Cosenza, ha parlato davanti alle telecamere di Rai Sport, al termine della partita persa dai suoi uomini contro il Crotone e valida per la 22^ giornata di campionato.

Le parole di Buscè

«Siamo rimasti in partita fino al loro gol, poi ci siamo dilaniati. Non va bene perché le gare durano 100 minuti. Al 35' non puoi essere rassegnato, anche se bisogna dare meriti al Crotone. Non è la prima volta che rimettiamo in sesto squadre in difficoltà. Subiamo la cattiveria agonistica che ci mettono gli altri quando sono in crisi. Bisogna ritrovare l'umiltà che ci ha caratterizzato. Troppo brutti per essere veri».

«Non era mai successo. Ora ci guardiamo tutti in faccia per provare a capire. Stadio vuoto? Situazione anomala, perché sicuramente ci dà qualcosa in meno nei momenti in difficoltà. Ma lo sappiamo. Siamo stati bravi ad isolarci da queste problematiche finora. Stasera se riguardo la partita rimane una grande delusione. Ma prendere il gol contro il Crotone ci sta, non ci si può arrendere come abbiamo fatto noi. Bisogna tornare a lavorare a testa alta come abbiamo fatto fino alla partita di Salerno».