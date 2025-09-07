Il derby tra Crotone e Cosenza, in programma domenica all'Ezio Scida, non sembra destinato a regalare le emozioni delle passate edizioni. Quella che tradizionalmente è una delle partite più sentite in Calabria si preannuncia infatti sottotono. Nella città dei bruzi la carica emotiva appare più contenuta rispetto ad altre stagioni per le note vicende societarie ed a causa di un conflitto ormai insanabile tra tifoseria e proprietà. Nonostante ciò, sono stati più di 600 i tagliandi staccati in un amen per il settore ospiti. Segno che la lotta dei fan silani è solo contro Guarascio e Scalise. Di seguito il vox populi in vista del derby.