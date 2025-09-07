Terza giornata di campionato nel girone C della serie C ed è subito derby. In campo due formazioni che vogliono vincere. I pitagorici arrivano dalla vittoria netta ad Altamura, il Cosenza dalla sconfitta interna contro la Salernitana
PHOTO
Guarascio a colloquio con Gianni Vrenna (foto Spina)
Il Crotone di Longo arriva dalla vittoria pesante contro l’Altamura. Il Cosenza invece dalla sconfitta interna contro la Salernitana. Buscè chiede una prova d’orgoglio e il pronto riscatto. Longo, dal canto suo, vuole proseguire nel momento positivo e rilanciarsi in classifica. Ecco le formazioni ufficiali.
CROTONE (4-4-2): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Zunno, Sandri, Vinicius, Maggio; Murano, Gomez. In panchina: Sala, Martino, Osvaldo Leo, Stronati, Gallo, Piovanello, Marazzotti, Berra, Groppelli, Perlingieri, Cocetta, Vrenna, Bruno. All.: Longo
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Lagella, Contiliano; Florenzi, Mazzocchi, Cannavò. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Dalle Mura, D’Orazio, Ricciardi, Ragone, Achour, Arioli, Rocco Silvestri, Novello. All.: Buscè
ARBITRO: Edoardo Gianquinto della sezione di Parma
MARCATORI:
NOTE: Presenti oltre 700 tifosi provenienti da Cosenza. Espulsi: Ammoniti: Angoli: 1-0. Recupero.
16:06
Crotone vicino al vantaggio
Al 34' del primo tempo, Zunno del Crotone sfiora il gol. Rientra sul sinistro che esplode verso la porta: Vettorel si distende e devia la palla. Il Cosenza fatica a costruire azioni offensive degne di nota,
16:00
Primo pericolo per il Cosenza
Al 28' del primo tempo Maggio, arrivato dalla Reggiana, sfodera un destro rasoterra che impensierisce Vettorel. Prima occasione significativa del derby calabrese allo "Scida" di Crotone.
15:15
Anche Guarascio allo "Scida"
Il presidente del Cosenza calcio, Eugenio Guarascio, presente allo stadio "Scida" di Crotone per assistere al derby calabrese. Prima una chiacchierata con Gianni Vrenna, poi una passeggiata in campo per vedere il riscaldamento dei Lupi. Nel rettangolo verde anche il diesse rossoblù Fabio Lupo.