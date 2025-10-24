Il tecnico dei lucani elogia la qualità dei rossoblù e mette in guardia i suoi: Hanno individualità importanti, soprattutto davanti. Serve massima attenzione

Nel giorno dell’antivigilia della sfida di domenica al “Marulla”, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C, l’allenatore del Potenza Pietro De Giorgio ha presentato la gara contro il Cosenza, riconoscendo il valore dell’avversario.

Le parole di De Giorgio

«Il Cosenza è una squadra che ha confermato molti ragazzi che l’anno scorso giocavano in Serie B. Parliamo di giocatori di grande qualità come Garritano, Florenzi, Mazzocchi, D’Orazio, Caporale. Hanno conoscenza ed esperienza. Sembra quasi una squadra che ti fa sentire bravo, ma nel momento poi importante sono loro a colpire, perché appunto hanno delle individualità avanti importanti, soprattutto nel reparto offensivo».