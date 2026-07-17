Stefano De Angelis è il nuovo allenatore della Primavera del Palermo. Il club rosanero ha ufficializzato l’arrivo del tecnico romano, chiamato a sostituire Cristiano Del Grosso dopo l’ultima esperienza alla guida dell’Under 19 del Benevento. Per De Angelis si tratta di un incarico importante all’interno di una società appartenente al City Football Group, con il compito di accompagnare la crescita dei giovani talenti palermitani.

De Angelis è rimasto profondamente legato a Cosenza ed ai colori rossoblù. Da calciatore ha disputato tre campionati di Serie B con la maglia dei lupi, totalizzando 88 presenze, prima di tornare nelle vesti di tecnico della Berretti, vice di Giorgio Roselli e allenatore della prima squadra, condotta fino ai quarti di finale dei playoff di Serie C nel 2017. Ha inoltre guidato la Primavera dei Lupi nella stagione 2018-2019. De Angelis vive da tempo a Cosenza e ha sempre indicato la città come il luogo più speciale della propria carriera.