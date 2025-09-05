La nota della società: «Hall of Fame rossoblù, sarà un punto di riferimento per i piccoli lupi»

Un ritorno dal grande valore simbolico e sportivo. Gigi De Rosa, bandiera rossoblù e secondo per numero di presenze nella storia del club, entra ufficialmente a far parte del progetto Scuola Calcio Cosenza, portando con sé tutta la sua passione e l’esperienza maturata in una carriera ricca di successi.

Allenatore UEFA Pro e tra i tecnici più titolati della Calabria, già presidente AIAC, De Rosa rappresenta un’autentica bussola per i giovani calciatori rossoblù, che avranno l’onore di crescere con un maestro dentro e fuori dal campo.

Figura amatissima dai tifosi, inserita nella Hall of Fame del Cosenza Calcio, De Rosa sarà un riferimento di appartenenza e amore per i colori sociali, incarnando i valori di impegno, sacrificio e lealtà che il club vuole trasmettere alle nuove generazioni.

Iscrizioni aperte alla Scuola Calcio

La società annuncia che le iscrizioni alla Scuola Calcio Cosenza sono ufficialmente aperte. Un’occasione unica per far parte della grande famiglia rossoblù, vivere da vicino la storia del club e crescere con tecnici qualificati, guidati da una leggenda come De Rosa.