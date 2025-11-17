In tutto il 2025 i rossoblù avevano vinto soltanto una volta di sabato tra Serie B e Serie C. La vittoria di Latina ha sfatato il tabù.

Il Cosenza rompe finalmente l’incantesimo. La vittoria ottenuta sul campo del Latina permette non solo di ottenere 3 punti importantissimi per la classifica, ma anche di sfatare un tabù che stava iniziando a diventare antipatico: quello della vittoria di sabato.

D’altronde, dall’inizio della stagione, la squadra rossoblù aveva raccolto soltanto pareggi nelle gare del sabato. Contro Casertana, Sorrento e Team Altamura erano arrivati tre X ed in tutto il 2025, tra Serie B e Serie C, il Cosenza aveva vinto in anticipo soltanto una volta, lo scorso 8 febbraio al “San Vito – Marulla” contro la Carrarese, grazie al colpo di testa di Hristov.

Un episodio isolato che, fino a ieri, restava l’unico raggio di luce in mezzo a una lunga serie di sabati amari. A Latina invece, tra tante cose positivi da sottolineare, nonostante un gioco non brillantissimo, anche questa piccola congiura cancellata dalla prodezza di Mazzocchi.