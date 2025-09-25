«Sarò presente, come già preannunciato una settimana fa, all’assemblea pubblica che i tifosi del Cosenza hanno convocato al Cinema San Nicola per lunedì 29 settembre alle ore 18.00». Con queste parole il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha confermato la sua partecipazione all’incontro che si preannuncia cruciale per il futuro del Cosenza Calcio.

“È il momento della chiarezza”

Per il primo cittadino è arrivato il tempo delle decisioni nette: «Credo sia giunto il momento della chiarezza definitiva, senza se e senza ma, affinché la società dica apertamente quale strada intenderà seguire per il futuro del Cosenza calcio. Un’assunzione di responsabilità invocata dai tifosi, ma anche da tutta la città».

La posizione del Comune e l’appello agli imprenditori

Caruso ha annunciato che esprimerà pubblicamente la sua posizione, già nota e condivisa dalla tifoseria e dalla comunità cosentina, ma soprattutto che ascolterà con attenzione le proposte che dovessero arrivare dagli imprenditori, invitandoli a partecipare all’assemblea e a manifestare interesse a rilevare la società.

“Il Cosenza è di tutti”

Per il sindaco la presenza all’assemblea rappresenta un atto di sostegno concreto alla squadra e ai suoi tifosi: «È importante esserci, perché il Cosenza è di tutti ed ha bisogno del sostegno dell’intera città».

L’incontro del 29 settembre sarà dunque un momento di confronto e di possibile svolta per la squadra rossoblù, con il coinvolgimento non solo della tifoseria ma anche delle istituzioni e del tessuto imprenditoriale locale.