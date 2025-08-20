Comunicato della Curva Sud del Cosenza Calcio che, in vista dell’inizio delle competizioni ufficiali, annuncia che non sarà presente alle partite interne dei rossoblù, ma che garantirà la propria presenza invece nelle trasferte. Un’iniziativa già intrapresa nella scorsa, e che continuerà anche in questa, per protestare contro la gestione del club di Guarascio.

Il comunicato della Curva Sud del Cosenza

Sulla presidenza di Eugenio Guarascio non vale più la pena sprecare altre parole, l’unico dato reale ad oggi è che l’intera provincia e la passione rossoblu continuano ad essere mortificate e avvilite.

Il Cosenza Calcio viene gestito con arroganza come se fosse un affare di famiglia. L’unica espressione pubblica della società sono beceri comunicati, spesso menzogneri e irrealistici. Il vergognoso tentativo di negare lo stadio, che ne porta il nome, per il Memorial di Gigi Marulla e la scelta di non giocare con il lutto al braccio dopo la morte di Padre Fedele rappresentano un’offesa grave e irreparabile.

Chi ha determinato questo scempio deve andare via ad ogni costo perché non è degno di rappresentare la storia gloriosa del Cosenza Calcio, di cui ipocritamente si riempie la bocca.

Siamo sempre più convinti, quindi, che servano azioni concrete di protesta e per questo porteremo avanti la scelta intrapresa durante lo scorso campionato:

Continueremo a disertare lo stadio in occasione delle partite casalinghe e saremo presenti solo in trasferta.

GUARASCIO VATTENE!