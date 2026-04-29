Comunicato dell’Alkool Group Loreto 1985. Lo storico gruppo presente in Curva Sud annuncia il ritorno sui gradoni del “Marulla” a partire dalla prima gara dei playoff di mercoledì prossimo.

Il comunicato dell’Alkool Group Loreto 1985

Dal 1985 ad oggi abbiamo fatto pochi comunicati.
Abbiamo sempre preferito parlare con i chilometri, con la presenza, con i sacrifici.

Oggi ci troviamo davanti a una situazione particolare e, per rispetto della nostra storia e per amore della maglia rossoblù, sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce.

Il nostro stile è chiaro: nessun tifo per società, singoli calciatori o politici in campagna elettorale. Sopra ogni cosa c’è il Cosenza Calcio.

Abbiamo vissuto gli anni dei “derby Cosenza vs Cosenza”, visto nascere e fallire società, calcato campi di provincia indegni della nostra storia. Per questo non accettiamo lezioni da nessuno e non consideriamo questo il punto più basso che abbiamo attraversato.

Nel rispetto di ogni opinione, comunichiamo che dalla prima partita dei play-off torneremo sui nostri gradoni, con il nostro striscione, perché questi ragazzi hanno dimostrato attaccamento ai colori e meritano il nostro supporto.

Il nostro è un passo avanti. Ci auguriamo che lo sia anche quello della società: riaprire la Curva Sud e garantire prezzi popolari.