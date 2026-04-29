Lo storico gruppo della Curva Sud sarà mercoledì sui gradoni e, visto il settore attualmente chiuso, chiede alla società di riaprirlo

Comunicato dell’Alkool Group Loreto 1985. Lo storico gruppo presente in Curva Sud annuncia il ritorno sui gradoni del “Marulla” a partire dalla prima gara dei playoff di mercoledì prossimo.

Il comunicato dell’Alkool Group Loreto 1985

Dal 1985 ad oggi abbiamo fatto pochi comunicati.

Abbiamo sempre preferito parlare con i chilometri, con la presenza, con i sacrifici.

Oggi ci troviamo davanti a una situazione particolare e, per rispetto della nostra storia e per amore della maglia rossoblù, sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce.

Il nostro stile è chiaro: nessun tifo per società, singoli calciatori o politici in campagna elettorale. Sopra ogni cosa c’è il Cosenza Calcio.

Abbiamo vissuto gli anni dei “derby Cosenza vs Cosenza”, visto nascere e fallire società, calcato campi di provincia indegni della nostra storia. Per questo non accettiamo lezioni da nessuno e non consideriamo questo il punto più basso che abbiamo attraversato.

Nel rispetto di ogni opinione, comunichiamo che dalla prima partita dei play-off torneremo sui nostri gradoni, con il nostro striscione, perché questi ragazzi hanno dimostrato attaccamento ai colori e meritano il nostro supporto.

Il nostro è un passo avanti. Ci auguriamo che lo sia anche quello della società: riaprire la Curva Sud e garantire prezzi popolari.