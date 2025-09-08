Tra le note positive del Cosenza visto contro il Crotone c’è stato sicuramente Christian Langella. Il centrocampista, classe 2000, soltanto lunedì sera è diventato un nuovo calciatore rossoblù, prelevato dal Rimini nelle ultime ore di calciomercato. Mister Buscè però, facendo di necessità virtù, considerando la squalifica di Garritano, non ci ha pensato due volte a schierarlo immediatamente da titolare, affidandogli le chiavi del centrocampo.

Prova di personalità

Il calciatore nato a Livorno ci ha messo un attimo per calarsi nella sua nuova squadra. Sempre nel vivo del gioco, pronto ad andare a prendere palla e smistarla, smaliziato al punto giusto con un paio di falli tattici importantissimi per la squadra. Langella ha vinto il duello con il suo dirimpettaio Vinicius e ci ha anche provato un paio di volte da lontano, con scarsa fortuna, disputando nel complesso 90 minuti molto convincenti.

Il centrocampista ha confermato le doti che nella passata stagione ne ha fatto uno dei migliori registi di tutta la Serie C. Con il Rimini, e con Buscè in panchina, quello passato è stato sicuramente il miglior anno in carriera. Con la vittoria della Coppa Italia a suggellare il tutto. Ora un nuovo, importantissimo, capitolo della sua carriera a Cosenza. L’asticella inevitabilmente si alza, ma Langella sembra davvero avere il carisma per potersi giocare alla grande questa chance.