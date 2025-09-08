L'estremo difensore ha lasciato di recente il Marulla dopo due anni e mezzo ed ora gioca nel Cluj, nella massima serie della Romania

Cuore Cosenza per Alessandro Micai. Il portiere mantovano, in questi giorni in Italia visto lo stop per le nazionali, ha postato ieri una stories su Instagram nella quale ha taggato la società rossoblù. Sullo schermo della sua tv le immagini del derby tra il Crotone ed il Cosenza.

Micai, due anni e mezzo da protagonista

Alessandro Micai, classe 1993, ha lasciato il Cosenza in estate e si è trasferito in Romania, al Cluj, squadra della massima serie. Con la maglia dei lupi il portiere è stato assoluto protagonista per due anni e mezzo, centrando due storiche salvezze ma salutando, purtroppo, con la retrocessione della passata stagione. In rossoblù per Micai 97 presenze complessive, un grandissimo ricordo da parte di tutta la tifoseria ed un sentimento che, evidentemente, la nuova avventura lontano dall’Italia, non ha affievolito.