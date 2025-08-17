Padroni di casa in vantaggio con Tirelli al 15’ della ripresa. Il calciatore era appena subentrato dalla panchina Buscè fa esordire Cannavò e Achour
MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Bizzotto, Piccinini; Velenti, Falzerano (47’ st Scipioni), Battocchio (28’ st Bordo), Calvano (10’ st Greco), Imputato; Longo (10’ st Fall), Bruschi (10’ st Tirelli). A disp.: Albertazzi, Cucinotta, Rossi, Ronco. All.: Colombo
COSENZA (3-5-2): Vettorel; Cimino, Caporale, D'Orazio; Arioli (23’ st Novello), Kouan (1’ st Begheldo), Garritano (23’ st Kourfalidis), Florenzi, Barone; Rizzo Pinna (16’ st Cannavò), Mazzocchi (31’ st Achour). A disp.: Pompei, Bonofiglio, Silvestri, Ragone, Rocco, Roseti, Perricci. All.: Buscè
ARBITRO: Maresca di Napoli
MARCATORI: 15’ st Tirelli (M)
NOTE: Spettatori presenti 1314 con 28 sostenitori ospiti. Cooling break al 23’ pt e 25’ st. Espulsi: -. Ammoniti: Arioli (C), Kouan (C), Battocchio (M), Barone (C), Imputato (M), Greco (M), Cimino (C), Begheldo (C). Angoli: 5-3 per il Monopoli. Recupero: 3’ pt – 5’ st