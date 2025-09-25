Arrivato in città dal Varese a fine anni Sessanta, disputò due campionati in Serie C tra il 1969 e il 1971, legando per sempre il suo nome alla storia del club e alla comunità

Il calcio cosentino piange Giuseppe Valzoni, ex portiere del Cosenza Calcio e in seguito preparatore dei portieri, scomparso a 75 anni dopo una malattia. Arrivato in città dal Varese a fine anni Sessanta, disputò due campionati in Serie C tra il 1969 e il 1971, legando per sempre il suo nome alla storia del club e alla comunità.

A Cosenza costruì la sua famiglia e proseguì la carriera sportiva, che lo vide difendere anche le porte di Rende, Morrone e Castrovillari, oltre che di Modica ed Empoli. Con il Rende conquistò una storica promozione in Serie C.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Valzoni intraprese la carriera da preparatore dei portieri, collaborando ancora con il Cosenza, anche negli anni difficili della Serie D dopo il fallimento, al fianco di Gigi Marulla. Uomo di sport e di valori, trasmise passione e umanità a intere generazioni di giovani calciatori. Sabato i funerali alle 10.30 presso la Parrocchia SS. Salvatore di Castrolibero.