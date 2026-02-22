Il Cosenza torna da Caravaggio con un punto nel sacco dopo lo 0-0 contro l’Atalanta U23. Tutto sommato un pareggio giusto con due grandi occasioni, una a partita, in mezzo a tanta noia con le difese che hanno la meglio sugli attacchi.

DIFESA

POMPEI: VOTO 6,5

Bravo quando para benissimo su Cassa in quella che è praticamente l’ultima vera chance della partita per i padroni di casa. Poi mostra grande sicurezza. Sia con i piedi, che nel bloccare i tentativi non irresistibili degli attaccanti avversari. Colleziona il terzo clean sheet di fila.

CANNAVO’: VOTO 5,5

Soffre le discese di Cassa ed in avanti si vede poco. Il giallo allerta Buscè che lo lascia negli spogliatoi a fine primo tempo.

MORETTI: VOTO 6,5

Centralmente l’Atalanta U23 passa soltanto una volta, in occasione della chance di Cassa, che lo sorprende in velocità. Poi la sua gara è solida. Sta diventando una bella conferma.

DAMETTO: VOTO 6,5

Ordinaria amministrazione. Gli attaccanti atalantini girano a largo e lui se la cava sempre bene.

CAPORALE: VOTO 6

Ancora una volta terzino. In difesa fa il suo ma non è un fulmine di guerra nell’accompagnare l’azione. Quando arriva nella metà campo avversaria mette anche qualche buon cross al centro.

CENTROCAMPO

PALMIERI: VOTO 6

Va al piccolo trotto ma quando ha palla tra i piedi sa quello che deve fare. Partita ordinata.

LANGELLA: VOTO 5,5

Bene in fase di contenimento. Non riesce forse ad accelerare l’azione come sa, ben contenuto dai suoi dirimpettai in neroazzurro. Al 90’ ha la palla della vittoria ma la spara alle stelle.

BA: VOTO 5

Sgraziato. Pecca in fase di impostazione e di passaggio. Ci mette tanta corsa ma non basta.

ATTACCO

CIOTTI: VOTO 6

Non lascia segni in attacco. Meglio da terzino dove riesce a limitare Cassa e nel finale da una sua discesa nasce la migliore, o forse meglio dire l’unica, chance del Cosenza per vincere la partita.

BERETTA: VOTO 5

Nemmeno l’aria di casa riesce a restituirgli la verve perduta e forse mai vista a Cosenza. Obric lo ingabbia e non gli concede nulla se non qualche sponda nel nulla.

EMMAUSSO: VOTO 5

Un passo indietro in confronto alle ultime due partite. Un paio di cross al centro a fine primo tempo e nulla più. Troppo poco.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6

Bisogna capire se da questa partita bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno o quello mezzo vuoto. Sicuramente buona la tenuta difensiva, visto che il Cosenza concede pochissimo all’Atalanta U23. Assolutamente insufficiente quella offensiva, considerando che Vismara non fa una parata in 90 minuti. Avremmo dato più minuti ad Achour, vista anche la prova di Beretta.

SUBENTRATI

FLORENZI: VOTO 5

Da rientro dall’infortunio in poi non si è ancora rivisto il vero Florenzi. Anche oggi la sua partita non è all’altezza delle sue doti. Non crea mai superiorità numerica.

GARRITANO: VOTO 5,5

Terza panchina di fila. Non fa nulla di trascendentale. Ci si aspettava un guizzo, una giocata. Ma è chiaro che non è periodo.

FERRARA: VOTO 6

Si piazza sull’out sinistro ma in prima linea. Un inedito per lui, almeno sulla maglia del Cosenza. Prova a pungere ma spesso viene fermato sul nascere.

CONTILIANO: SV

ACHOUR: SV

