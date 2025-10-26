Il Cosenza vince, domina e si diverte contro il Potenza. Difesa poco impegnata anche grazie ad una buonissima prova dei centrali Dametto e Caporale. A centrocampo altra partita positiva di Kouan e Langella. In prima linea Ricciardi e Mazzocchi fanno un altro sport in confronto agli avversari.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 6

Sempre attento, una sola parata su D’Auria a fine primo tempo su una traiettoria bassa che però lo trova pronto alla respinta.

CIMINO: VOTO 7

La catena di destra con Ricciardi funziona alla grande. Si sovrappone di continuo e mette al centro diversi palloni interessanti. Senza affanni in fase difensiva. Fa partire l’azione del terzo gol.

DAMETTO: VOTO 7

Partita praticamente perfetta. Ringhia e blocca chiunque gli giri intorno. Gli manca solo la ciliegina sulla torta: il palo gli dice di no su un’incursione in area potentina.

CAPORALE: VOTO 7

Sicuro ed autoritario. Gioca una buona gara. Finalmente il Cosenza chiude una gara senza prendere gol: il merito è anche suo.

FERRARA: VOTO 6

Si arrende quasi subito per un problema muscolare. Si spera che non sia nulla di grave. Un cross e qualche buon appoggio prima di uscire.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 7

Copre la spalle a Cimino e Ricciardi che con lui in campo sanno di poter stare tranquilli. Anche con la palla tra i piedi commette pochi errori. Corre come un forsennato fino all’ultimo secondo.

LANGELLA: VOTO 7

Regista mobile. Non dà punti di riferimento ai centrocampisti del Potenza e fa girare la squadra con grande velocità. Il primo gol di Ricciardi nasce da un suo recupero sulla trequarti avversaria.

GARRITANO: VOTO 6

Non gioca male ma non è nemmeno brillante come ad inizio stagione. Qualche buona azione, ma anche qualche pausa di troppo. La cosa più bella della sua gara è lo stop sul gol annullato dal Var.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 8

Altra partita da migliore in campo. Stappa il match con un grande diagonale. Trova il raddoppio in fotocopia nella ripresa. Salta con facilità chiunque gli si ponga davanti. Con la Serie C c’entra poco.

MAZZOCCHI: VOTO 8

Due assist, un gol ed una sensazione di pericolosità per la porta avversaria ogni volta che ha la palla tra i piedi. Crea chance a ripetizione per se e per i compagni.

ACHOUR: VOTO 6

La mossa a sorpresa di Buscè. Si adatta largo a sinistra per poi accentrarsi e dar manforte a Mazzocchi come doppio centravanti. Si procura un rigore che il fuorigioco, dubbio, cancella. Resta negli spogliatoi a fine tempo.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 7

Ci voleva una prestazione simile per mettersi alle spalle nel migliore dei modi un periodo così così. La sua squadra gioca una partita praticamente perfetta. Sceglie a sorpresa Achour ma l’esperimento del doppio centravanti dura solo un tempo. Con la gara virtualmente chiusa avremmo concesso qualche minuto in più a Beretta.

SUBENTRATI

D’ORAZIO: VOTO 6

Il Cosenza pende a destra. Lui mantiene bene la posizione, non rischia nulla e quando può si spinge in avanti.

FLORENZI: VOTO 6

Un tempo nel quale paradossalmente, nonostante gli spazi, non ha molte chance di mettersi in mostra.

CONTILIANO: VOTO 6

Entra quando la partita è già in ghiaccio. Si piazza in mezzo e svolge con diligenza il suo compito.

CANNAVO’: VOTO 6

In campo con buona lena. Punta e salta gli avversari.

BERETTA: SV