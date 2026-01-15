La vicenda Trapani rischia di diventare uno spartiacque per l’intero campionato di Serie C, o quanto meno il Girone C. Il Cosenza guarda con attenzione a uno scenario che potrebbe avere conseguenze pesanti anche sulla propria stagione.

Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso presentato dal club granata contro i primi otto punti di penalizzazione, inflitti per irregolarità legate ad adempimenti economici l’estate scorsa. Una decisione che conferma quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio e che avvicina il Trapani a un passaggio ancora più delicato: il pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale.

Il nodo penalizzazioni e il rischio esclusione

La situazione del Trapani resta estremamente critica. Ai punti già sottratti se ne potrebbero aggiungere altri sette, legati a ulteriori irregolarità amministrative. In caso di conferma, il club siciliano scivolerebbe all’ultimo posto con una classifica compromessa e, soprattutto, con l’ombra concreta dell’esclusione dal campionato di Serie C.

Il Consiglio di Stato, entrando nel merito, non ha riconosciuto la tesi difensiva della società, che aveva parlato di presunte truffe subite e di pagamenti effettuati tramite crediti d’imposta rivelatisi poi inesistenti. Una linea che non ha convinto i giudici e che lascia ora spazio solo alla giustizia sportiva.

Cosenza, perché la vicenda riguarda da vicino i rossoblù

Per il Cosenza non si tratta di una notizia distante. Un’eventuale esclusione del Trapani comporterebbe l’annullamento dei risultati ottenuti contro i siciliani, con una possibile rimodulazione della classifica che potrebbe incidere sui futuri equilibri. Delle prime in classifica sarebbe penalizzato più di tutte il Benevento, l’unica che ha vinto contro i siciliani e che si vedrebbe sottratti i tre punti ottenuti. Sorriderebbe invece la Casertana, che vedrebbe annullata la sua sconfitta. Un punto in meno invece ci sarebbe per Catania, Salernitana e proprio Cosenza. I rossoblù, come le altre, attendono sviluppi con attenzione: ogni decisione potrebbe cambiare il peso specifico dei punti conquistati sul campo e ridisegnare scenari che, a questo punto della stagione, sembravano ormai consolidati.