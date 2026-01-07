L’avvicinamento alla sfida tra Salernitana-Cosenza è segnato da un clima particolarmente acceso a Salerno. La sconfitta maturata sul campo del Siracusa ha lasciato strascichi evidenti, soprattutto sul fronte del rapporto tra squadra, allenatore e tifoseria. Il tecnico Giuseppe Raffaele è finito nel mirino delle contestazioni, con i sostenitori granata che hanno manifestato apertamente il proprio malcontento per il momento attraversato dalla squadra.

Nonostante le critiche piovute dopo l’ultimo ko, i granata hanno scelto la linea della continuità. La dirigenza ha infatti deciso di confermare la guida tecnica anche in vista della partita contro il Cosenza, appuntamento di grande tradizione tra due piazze storiche del calcio del Sud. Una sfida tra nobili decadute della terza serie, entrambe chiamate a non perdere terreno nella corsa alle posizioni di vertice.

Salernitana-Cosenza con pressioni crescenti

Il confronto Salernitana-Cosenza arriva in un momento delicato della stagione. Benevento e Catania continuano a dettare il ritmo nelle zone alte della classifica, mentre granata e rossoblù rischiano di dover osservare la vetta da lontano. Proprio per questo motivo la gara dell’Arechi assume un peso specifico elevato, sia sul piano della classifica che su quello psicologico.

A complicare ulteriormente i piani di Raffaelee di Buscè intervengono le decisioni del Giudice Sportivo dopo la prima giornata del girone di ritorno. Contro il Cosenza la Salernitana dovrà fare a meno di Vladimir Golemic e Matteo Arena. Ai Lupi mancherà il regista Christian Langella. Golemic sconterà la squalifica legata alla diffida diventata effettiva con l’ammonizione rimediata nell’ultima gara, mentre Arena sarà anch’egli indisponibile per stop disciplinare.

Allenamenti e aggiornamenti dall’infermeria

Fatto sta che in vista di Salernitana.Cosenza, i campani hanno potuto riabbracciare Armando Anastasio, un ex, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo aver svolto l’intera seduta. Un recupero importante in un reparto che dovrà già fare i conti con le assenze per squalifica. Restano invece poche possibilità di rivedere Roberto Inglese tra i convocati. L’attaccante continua a sottoporsi a terapie a causa dei persistenti problemi alla schiena, che ne rallentano il rientro. Qualche spiraglio in più arriva invece da Michael Liguori, che ha lavorato a parte ma mantiene concrete possibilità di recupero in vista della sfida contro il Cosenza.