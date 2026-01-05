I rossoblù non sono riusciti a sfruttare i passi falsi di due competitor su tre. Il primo posto si allontana, il tecnico si concentra sul lavoro dopo la sconfitta col Monopoli di ieri
Un peccato per come sia andato il lunedì sera al Marulla. Buscè non può che masticare amaro dopo lo 0-2 incassato dal Cosenza contro il Monopoli. Un risultato a sorpresa che allontana ulteriormente la prima posizione in classifica. La vetta, occupata oggi dal Benevento, dista otto punti. I Lupi, inoltre, sono stati superati anche dalla Casertana e scivolano al quinto posto. Insomma, una debacle completamente inaspettata che ha messo a nudo tutti i limiti dell’organico che il club sta cercando di colmare. Ma potrebbe essere troppo tardi per la promozione diretta.
«Abbiamo preso un bel pugno in faccia - ha detto Buscé dopo il 90’-. Adesso dobbiamo ripartire senza fare drammi. É stata una partita brutta, con tanti errori commessi da calciatori di qualità. L’episodio chiave é stato il momento del gol-non gol che poi ci ha anche innervosito. Ritengo che ci sia mancato il coraggio di affrontare il match in maniera sbarazzina, ma dopo la sosta è un’incognita per tutti».
A Salerno mancherà Langella, la mente del centrocampo dei Lupi. «Qui dovrei aprire un’altra polemica - ha aggiunto Buscè dopo Cosenza-Monopoli -. In quel frangente tutto poteva accadere, meno che il giallo al nostro calciatore che sarà squalificato. É stato quasi aggredito e l’arbitro ha ammonito lui. Gli episodi per noi sono stati tutti negativi».