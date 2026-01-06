Classifica in salita e decisioni imminenti tra Arechi e trattative portante avanti dalla società. Il ko di ieri sera è stato una doccia fredda per tutti

Il calciomercato del Cosenza entra in una fase decisiva mentre la squadra deve fare i conti con una classifica che si complica. La sconfitta rimediata ieri sera contro il Monopoli ha fatto scivolare i Lupi al quinto posto, con il sorpasso della Casertana e un distacco dalla vetta che ora appare più pesante. La squadra oggi ha goduto di un giorno di riposo, riprenderà a lavorare domani pomeriggio alle 14 al Sanvitino “Delmorgine”.

In testa al campionato c’è il Benevento, capace di allungare e di staccare il Catania, portando a otto punti il margine sul Cosenza. Un divario significativo, soprattutto considerando che la promozione diretta non è mai stata dichiarata apertamente come obiettivo societario, ma resta sullo sfondo delle ambizioni stagionali.

La prossima trasferta all’Arechi di Salerno assume così i contorni di un vero snodo della stagione. Un successo potrebbe riaccendere, seppur flebilmente, le speranze di rientrare nella corsa al primo posto; un risultato negativo, invece, aprirebbe scenari diversi e interrogativi concreti sulle strategie da adottare in questa sessione di calciomercato del Cosenza, con l’attenzione che potrebbe spostarsi in modo più deciso verso il miglior piazzamento possibile in chiave playoff.

Sul fronte sportivo, il tecnico dovrà fare a meno di Langella, che contro il Monopoli è stato ammonito e sarà costretto a scontare un turno di squalifica, episodio giudicato ingiusto dall’ambiente rossoblù. Intanto, da via Conforti si lavora anche in entrata. È atteso il tesseramento di Racine Ba, in arrivo dal Siracusa: l’operazione è in fase avanzata, con lo scambio dei documenti già avviato e senza particolari ostacoli all’orizzonte. Un innesto che potrebbe rappresentare un primo segnale delle intenzioni del club in un momento cruciale della stagione.