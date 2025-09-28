Siracusa e Cosenza sono pronte a scendere in campo. Vi proponiamo le due formazioni ufficiali del match valido per la settima giornata del campionato di serie C, girone C.

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Shapola, Pacciardi, Iob; Gudelevicius (15’ st Parigini), Candiano; Guadagni (15’ st Capanni), Limonelli, Valente; Contini (30’ st Di Paolo). In panchina: Bonucci, Cancellieri, Frosali, Damian, Falla, Catena, Bonacchi, Ba, Frisenna, Morreale, Zanini, Kastev. All: Turati

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ricciardi, Dametto, Caporale, D’Orazio (1’ st Cimino); Kouan, Langella, Garritano; Cannavò (25’ st Achour), Mazzocchi (25’ st Ferrara), Florenzi (9’ st Arioli). In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Ragone, Rocco, Mazzulla, Novello. All.: Buscè

ARBITRO: Castellone di Napoli

MARCATORI: 21’ pt Mazzocchi

NOTE: Spettatori: 3360 presenti. Espulsi: Ammoniti: Pacciardi e Puzone (S) e D'Orazio e Ricciardi (C). Angoli: 3-0. Recupero: 2’ pt