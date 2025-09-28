Ecco come le due squadre scenderanno in campo. Il tecnico dei Lupi della Sila conferma Cannavò ma rinuncia a Cimino
Siracusa e Cosenza sono pronte a scendere in campo. Vi proponiamo le due formazioni ufficiali del match valido per la settima giornata del campionato di serie C, girone C.
SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Shapola, Pacciardi, Iob; Gudelevicius (15’ st Parigini), Candiano; Guadagni (15’ st Capanni), Limonelli, Valente; Contini (30’ st Di Paolo). In panchina: Bonucci, Cancellieri, Frosali, Damian, Falla, Catena, Bonacchi, Ba, Frisenna, Morreale, Zanini, Kastev. All: Turati
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ricciardi, Dametto, Caporale, D’Orazio (1’ st Cimino); Kouan, Langella, Garritano; Cannavò (25’ st Achour), Mazzocchi (25’ st Ferrara), Florenzi (9’ st Arioli). In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Ragone, Rocco, Mazzulla, Novello. All.: Buscè
ARBITRO: Castellone di Napoli
MARCATORI: 21’ pt Mazzocchi
NOTE: Spettatori: 3360 presenti. Espulsi: Ammoniti: Pacciardi e Puzone (S) e D'Orazio e Ricciardi (C). Angoli: 3-0. Recupero: 2’ pt
17:03
No rigore per il Cosenza
Castellone non concede il tiro dagli undici metri al Cosenza
17:02
FVS per il Cosenza
Prima card per Buscè per un presunto fallo di rigore in area del Siracusa ai danni di Achour.
16:58
Buscè cambia modulo
Buscè rivede le scelte tattiche e schiera il Cosenza con il 3-5-2, inserendo Arioli a tutta fascia. In attacco Mazzocchi e Cannavò.
16:57
Cosenza a un passo dal 2-0
Cannavò servito da Kouan non è lucido in area di rigore e tira a lato. Il Cosenza va vicino al raddoppio.
16:50
Miracolo di Vettorel
Siracusa a un passo dal pari ma Vettorel si supera sul tiro di Contini. Una parata davvero importante rispetto alla posizione dell'attaccante aretuseo.
16:39
Puzone tira, Vettorel para
Il terzino Puzone del Siracusa prova il tiro dalla distanza ma Vettorel non si fa sorprendere
16:34
Prima sostituzione per il Cosenza
Buscè toglie dal campo D'Orazio, ammonito nel primo tempo, e schiera Cimino sulla fascia destra con Ricciardi a sinistra.
16:15
FVS: no rigore al Siracusa
Dopo aver visionato l'azione, l'arbitro del match tra Siracusa e Cosenza decide di non concedere il tiro dagli undici metri.
16:13
FVS per il Siracusa
Il Siracusa chiede l'intervento dell'FVS per un presunto fallo di mano di D'Orazio in area di rigore.
16:08
Contini impreciso
Contini davanti a Vettorel tira a lato, fuori posizione la difesa del Cosenza dopo un pallone perso a centrocampo dai rossoblù.
16:07
Siracusa vicino al pari
Valente su assist di Guadagni va vicino al gol dell'1-1, sfruttando un'indecisione di Ricciardi in fase di copertura.
15:56
Ricciardi sfiora il raddoppio
Anche Ricciardi cerca il gol. Il terzino come un treno entra in area di rigore del Siracusa ma il portiere locale para in due tempi.
15:54
Ci prova anche Cannavò
Dopo aver sbloccato il match il Cosenza prende coraggio e prova a raddoppiare con Cannavò, autore del gol del vantaggio nella sfida vinta contro il Giugliano.
15:52
Cosenza in vantaggio
Grandissima azione personale di Mazzocchi in area di rigore: palla in fondo al sacco. Cosenza in vantaggio
15:50
Siracusa pericoloso
Pioggia torrenziale a Siracusa mentre sono in campo le due squadre. Il Cosenza pecca di precisione in fase di costruzione e la formazione di Turati arriva prima sulle "seconde palle" e riparte in transizione.
15:38
Guadagni ci prova
Al 6' Guadagni rientra sul sinistro, provando a sorprendere Vettorel ma la palla finisce alta sulla traversa.
15:36
Ritmi altissimi
Avvio di partita con ritmi molto alti. Il Siracusa pressa a tutto campo mentre il Cosenza prova a costruire partendo da dietro.
14:55
Le scelte del Siracusa
Nel Siracusa, il tecnico Turati schiera i suoi con il 4-2-3-1. In attacco c'è Contini, tra i tre attaccanti a ridosso dell'unica punta troviamo Valente. Ricordiamo che la trasferta è stata vietata ai tifosi del Cosenza per motivi di ordine pubblico.
14:48
Ricciardi "retrocede" in difesa
Buscè conferma l'assetto tattico, il 4-3-3, ma contro il Siracusa retrocede in difesa Ricciardi. In attacco confermato dopo il gol contro il Giugliano l'esterno offensivo Cannavò. In panchina Cimino che finora aveva giocato sempre dal primo minuto.