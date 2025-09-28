Le pagelle dei calciatori del Cosenza al termine della partita giocata al “De Simone” di Siracusa e vinta dai rossoblù per 0-1
Uno squillo di Mazzocchi nel primo tempo decide la sfida tra Siracusa e Cosenza. I rossoblù sono meno brillanti del solito e nella ripresa ci vuole un grande Vettorel per salvare la situazione. In difesa grande prova per Caporale. A centrocampo Kouan è inesauribile. Prova opaca per Florenzi.
Le pagelle dei calciatori del Cosenza
DIFESA
VETTOREL: VOTO 7
Una parata che vale un gol, su Contini nella ripresa, nella quale mostra una reattività fuori dal comune. Prima e dopo un altro paio di buoni interventi.
RICCIARDI: VOTO 5,5
Parte a destra, poi passa a sinistra ed alla fine conclude ala sempre sull’out mancino. La sua duttilità è utile alla squadra, ma stasera non è brillante. Soffre Valente nella prima frazione.
DAMETTO: VOTO 6
Una sola disattenzione, quando Contini gli scappa nella ripresa, che per poco non costa il pari. Deve una cena a Vettorel.
CAPORALE: VOTO 7
Gara nella quale domina. Di testa, di piede, in scivolata. C’è sempre lui prima degli avversari. Sta acquisendo sicurezza gara dopo gara.
D’ORAZIO: VOTO 5,5
Resta in campo solo 45 minuti nei quali non si vede mai in avanti. Dopo il giallo Buscè lo lascia negli spogliatoi.
CENTROCAMPO
KOUAN: VOTO 7
Si adatta al clima di battaglia, mette l’elmetto e fino al 90’ corre per due. Inesauribile come le pile Duracell. Grande partita
LANGELLA: VOTO 6
Partita di sciabola e non di fioretto. Soffre il pressing dei centrocampisti di casa che lo costringono a giocare molto meno palle del solito. Alla fine porta a casa la pagnotta.
GARRITANO: VOTO 6,5
Due o tre colpi dei suoi nonostante la pioggia ed il pressing alto che gli dedicano i suoi dirimpettai siracusani. Corre tantissimo a servizio della squadra.
ATTACCO
CANNAVO’: VOTO 6
All’inizio fa vedere le cose migliori. Poi la difesa del Siracusa gli prende le misure e non riesce più a guizzare come sa.
MAZZOCCHI: VOTO 7
Un gol alla Milito con una dedica speciale. E’ il punto di riferimento della squadra e questa volta ha anche una percentuale di realizzazione pari al 100%.
FLORENZI: VOTO 5
Serata negativa. I difensori del Siracusa lo ingabbiano e lui non riesce mai a trovare gli spazi giusti. Giustamente sostituito.
ALLENATORE
BUSCE’: VOTO 6,5
Partita portata a casa con le unghie e con i denti. Massimo risultato con il minimo sforzo per continuare il periodo positivo. Con la squadra stanca e la coperta corta va bene così. Nella ripresa infoltisce il centrocampo e, dopo un po’ di sofferenza, alla fine vince la gara senza troppi affanni.
SUBENTRATI
CIMINO: VOTO 6
Valente è un brutto cliente che lo punta sempre. Gli scappa solo una volta in maniera pericolosa. Per il resto resta sulle sue e non prova mai a spingersi in avanti.
ARIOLI: VOTO 6
Entra e si piazza alto sulla destra. Blinda la fascia e prova ad appoggiare l’azione in avanti.
ACHOUR: VOTO 5
Ha due chance per fare male al Siracusa. Sulla prima, non si sa perché, cincischia in area e si fa rimontare. Sulla seconda, nel finale, tira a salve.
FERRARA: VOTO 6
Non è al meglio ma Buscè gli chiede di stringere i denti. Un paio di buone chiusure e buone diagonali.