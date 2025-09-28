Uno squillo di Mazzocchi nel primo tempo decide la sfida tra Siracusa e Cosenza. I rossoblù sono meno brillanti del solito e nella ripresa ci vuole un grande Vettorel per salvare la situazione. In difesa grande prova per Caporale. A centrocampo Kouan è inesauribile. Prova opaca per Florenzi.

Le pagelle dei calciatori del Cosenza

DIFESA

VETTOREL: VOTO 7

Una parata che vale un gol, su Contini nella ripresa, nella quale mostra una reattività fuori dal comune. Prima e dopo un altro paio di buoni interventi.

RICCIARDI: VOTO 5,5

Parte a destra, poi passa a sinistra ed alla fine conclude ala sempre sull’out mancino. La sua duttilità è utile alla squadra, ma stasera non è brillante. Soffre Valente nella prima frazione.

DAMETTO: VOTO 6

Una sola disattenzione, quando Contini gli scappa nella ripresa, che per poco non costa il pari. Deve una cena a Vettorel.

CAPORALE: VOTO 7

Gara nella quale domina. Di testa, di piede, in scivolata. C’è sempre lui prima degli avversari. Sta acquisendo sicurezza gara dopo gara.

D’ORAZIO: VOTO 5,5

Resta in campo solo 45 minuti nei quali non si vede mai in avanti. Dopo il giallo Buscè lo lascia negli spogliatoi.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 7

Si adatta al clima di battaglia, mette l’elmetto e fino al 90’ corre per due. Inesauribile come le pile Duracell. Grande partita

LANGELLA: VOTO 6

Partita di sciabola e non di fioretto. Soffre il pressing dei centrocampisti di casa che lo costringono a giocare molto meno palle del solito. Alla fine porta a casa la pagnotta.

GARRITANO: VOTO 6,5

Due o tre colpi dei suoi nonostante la pioggia ed il pressing alto che gli dedicano i suoi dirimpettai siracusani. Corre tantissimo a servizio della squadra.

ATTACCO

CANNAVO’: VOTO 6

All’inizio fa vedere le cose migliori. Poi la difesa del Siracusa gli prende le misure e non riesce più a guizzare come sa.

MAZZOCCHI: VOTO 7

Un gol alla Milito con una dedica speciale. E’ il punto di riferimento della squadra e questa volta ha anche una percentuale di realizzazione pari al 100%.

FLORENZI: VOTO 5

Serata negativa. I difensori del Siracusa lo ingabbiano e lui non riesce mai a trovare gli spazi giusti. Giustamente sostituito.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6,5

Partita portata a casa con le unghie e con i denti. Massimo risultato con il minimo sforzo per continuare il periodo positivo. Con la squadra stanca e la coperta corta va bene così. Nella ripresa infoltisce il centrocampo e, dopo un po’ di sofferenza, alla fine vince la gara senza troppi affanni.

SUBENTRATI

CIMINO: VOTO 6

Valente è un brutto cliente che lo punta sempre. Gli scappa solo una volta in maniera pericolosa. Per il resto resta sulle sue e non prova mai a spingersi in avanti.

ARIOLI: VOTO 6

Entra e si piazza alto sulla destra. Blinda la fascia e prova ad appoggiare l’azione in avanti.

ACHOUR: VOTO 5

Ha due chance per fare male al Siracusa. Sulla prima, non si sa perché, cincischia in area e si fa rimontare. Sulla seconda, nel finale, tira a salve.

FERRARA: VOTO 6

Non è al meglio ma Buscè gli chiede di stringere i denti. Un paio di buone chiusure e buone diagonali.