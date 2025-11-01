Primo tempo avaro di emozioni. La gara si accende nella ripresa. I Lupi della Sila reclamano per una rete non concessa al centrocampista sardo
Per una volta, il peggiore in campo è stato l’arbitro. Il direttore di gara Pizzi ha scontentato il Cosenza, annullando nella ripresa un gol regolare di Florenzi, autore di una splendida rete “alla Del Piero”. Le immagini mostrano chiaramente come il centrocampista sardo sia partito in posizione regolare, ma la bandierina del guardalinee ha fermato tutto.
La partita ha comunque confermato che i Lupi della Sila hanno una qualità superiore rispetto al Team Altamura, capace di trovare il pareggio con uno dei soli due tiri in porta della gara, firmato dal neoentrato Florio.
Il Cosenza aveva sbloccato il match grazie a Kouan, bravo a concretizzare una buona azione manovrata. Prima ancora, però, la formazione di Antonio Buscè aveva protestato per la revoca di un calcio di rigore inizialmente concesso da Pizzi, poi annullato per una presunta posizione irregolare del giocatore rossoblù.
Una direzione arbitrale discutibile che ha inciso sull’esito finale. Il Cosenza torna a casa con un solo punto, ma con la consapevolezza di essere squadra di caratura tecnica nettamente superiore agli avversari.
TEAM ALTAMURA (3-4-3): Viola, Lepore, Silletti (22’ st Mbaye), Zazza (22’ st Poli); Mogentale (34’ st Florio), Nazzaro (22’ st Franco), Di Pinto, Grande; Rosafio (44’ st Peschetola), Simone, Curcio. In panchina: Spina, Crimi, Esposito, Ortisi, Nicolao, Dimola, Franco. All.: Mangia
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano (33’ st Contiliano); Cannavò, Mazzocchi (33’ st Beretta), Florenzi. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Achour, Rocco, Ferrara, Mazzulla. All.: Buscè
ARBITRO: Pizzi di Bergamo
MARCATORI: 30’ st Kouan (C), 37’ st Florio (TA)
NOTE: Spettatori: presenti circa 500 tifosi provenienti da Cosenza. Espulsi: al 19’ Perna (team manager Cosenza). Ammoniti: Langella. Angoli: 2-6. Recupero: 1’ pt, 6’ st
15:21
Super parata di Viola
In pieno recupero super parata di Viola sul tiro ravvicinato di D'Orazio
15:14
FVS per il Team Altamura
Il Team Altamura chiede un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Cimino. L'arbitro non concede il tiro dagli undici metri.
15:10
Pari del Team Altamura
Al 37' il neo entrato Florio riporta in parità il risultato, segnando il suo primo gol in campionato con la maglia del Team Altamura.
15:04
Lupi avanti di un gol
Al 31' st il Cosenza sblocca l'incontro con la rete di Kouan: Lupi avanti contro il Team Altamura
15:01
Primo intervento di Vettorel
Al 28' Vettorel viene chiamato in causa dal Team Altamura, il portiere del Cosenza si fa trovare pronto
14:53
Florenzi, gol annullato
Al 19' magia di Florenzi, Un gol alla Del Piero per il centrocampista offensivo del Cosenza. Ma l'arbitro annulla la rete per fuorigioco. Dalle immagini sembrava regolare.
14:48
Florenzi, gran tiro dalla distanza
Florenzi attivo nella ripresa, ci prova con una conclusione dalla distanza deviata in angolo dal portiere Viola
14:45
L'arbitro non concede il rigore
Pizzi di Bergamo conferma la sua prima decisione: non è calcio di rigore per il Cosenza. Florenzi era in posizione di fuorigioco
14:43
FVS per il Cosenza calcio
L'arbitro al 10' concede un rigore al Cosenza per un fallo su Florenzi ma il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco. Buscè gioca l'Fvs
14:33
Comincia il secondo tempo
Parte il secondo tempo tra Team Altamura e Cosenza. Primo tempo con pochissime emozioni. Il Cosenza, sostenuto da circa 500 tifosi, vuole portare a casa altri tre punti.
14:05
Cannavò ci prova, ma Viola risponde presente
Azione sulla fascia destra da parte del Cosenza con Cannavò che prova a sorprendere il portiere Viola, costretto a deviare la palla in angolo.
13:52
Team Altamura pericoloso
Simone al 22' tira in area di rigore ma la palla viene deviata provvidenzialmente dal difensore del Cosenza, Caporale.
13:39
Fase di studio
Prima parte del match con il Cosenza che cerca di imporre i suoi ritmi alti mentre il Team Altamura si difende bene concedendo pochissimo alla squadra di Buscè.