Per una volta, il peggiore in campo è stato l’arbitro. Il direttore di gara Pizzi ha scontentato il Cosenza, annullando nella ripresa un gol regolare di Florenzi, autore di una splendida rete “alla Del Piero”. Le immagini mostrano chiaramente come il centrocampista sardo sia partito in posizione regolare, ma la bandierina del guardalinee ha fermato tutto.

La partita ha comunque confermato che i Lupi della Sila hanno una qualità superiore rispetto al Team Altamura, capace di trovare il pareggio con uno dei soli due tiri in porta della gara, firmato dal neoentrato Florio.

Il Cosenza aveva sbloccato il match grazie a Kouan, bravo a concretizzare una buona azione manovrata. Prima ancora, però, la formazione di Antonio Buscè aveva protestato per la revoca di un calcio di rigore inizialmente concesso da Pizzi, poi annullato per una presunta posizione irregolare del giocatore rossoblù.

Una direzione arbitrale discutibile che ha inciso sull’esito finale. Il Cosenza torna a casa con un solo punto, ma con la consapevolezza di essere squadra di caratura tecnica nettamente superiore agli avversari.





TEAM ALTAMURA (3-4-3): Viola, Lepore, Silletti (22’ st Mbaye), Zazza (22’ st Poli); Mogentale (34’ st Florio), Nazzaro (22’ st Franco), Di Pinto, Grande; Rosafio (44’ st Peschetola), Simone, Curcio. In panchina: Spina, Crimi, Esposito, Ortisi, Nicolao, Dimola, Franco. All.: Mangia

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano (33’ st Contiliano); Cannavò, Mazzocchi (33’ st Beretta), Florenzi. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Achour, Rocco, Ferrara, Mazzulla. All.: Buscè

ARBITRO: Pizzi di Bergamo

MARCATORI: 30’ st Kouan (C), 37’ st Florio (TA)

NOTE: Spettatori: presenti circa 500 tifosi provenienti da Cosenza. Espulsi: al 19’ Perna (team manager Cosenza). Ammoniti: Langella. Angoli: 2-6. Recupero: 1’ pt, 6’ st