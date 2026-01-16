Andrea Tiritiello ha giocato con la maglia del Cosenza per due stagioni, dal 2020 al 2022, dopo una piccola parentesi nel 2018/2019. Dopo aver lasciato i lupi ed essere sceso in Serie C con la Lucchese, il classe 1995 ha ritrovato una seconda giovinezza con la Virtus Entella, squadra con la quale ha vinto la Serie C la scorsa stagione ed è tornato in Serie B a 31 anni. Qui ha sorpreso tutti, visto soprattutto il suo rendimento in area avversaria ed i 6 gol segnati fino a questo momento.

Le parole di Tiritiello sul Cosenza

Intervistato da Goal.com, il difensore ha parlato del suo ottimo momento ma ha ricordato anche l’esperienza con il Cosenza ed il gol a Gigi Buffon del 21 novembre 2021, una rete che permise ai lupi di uscire indenni dal “Tardini” ed a Tiritiello di segnare al portiere più forte della storia: «Avevo già fatto la Serie B qualche anno fa, con il Cosenza, per me era importante far vedere di poterla fare e bene. Questo era il mio primo obiettivo, poi i goal sono qualcosa di super, specie da difensore. Essere così incisivo in fase realizzativa va oltre le mie aspettative. Il gol a Buffon? È qualcosa che mi rimarrà sempre, una delle immagini simbolo della mia carriera».