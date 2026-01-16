Il difensore oggi alla Virtus Entella ha già segnato 6 gol in Serie B, anche se il suo centro più importante resta quello segnato con la maglia dei lupi
Andrea Tiritiello ha giocato con la maglia del Cosenza per due stagioni, dal 2020 al 2022, dopo una piccola parentesi nel 2018/2019. Dopo aver lasciato i lupi ed essere sceso in Serie C con la Lucchese, il classe 1995 ha ritrovato una seconda giovinezza con la Virtus Entella, squadra con la quale ha vinto la Serie C la scorsa stagione ed è tornato in Serie B a 31 anni. Qui ha sorpreso tutti, visto soprattutto il suo rendimento in area avversaria ed i 6 gol segnati fino a questo momento.
Le parole di Tiritiello sul Cosenza
Intervistato da Goal.com, il difensore ha parlato del suo ottimo momento ma ha ricordato anche l’esperienza con il Cosenza ed il gol a Gigi Buffon del 21 novembre 2021, una rete che permise ai lupi di uscire indenni dal “Tardini” ed a Tiritiello di segnare al portiere più forte della storia: «Avevo già fatto la Serie B qualche anno fa, con il Cosenza, per me era importante far vedere di poterla fare e bene. Questo era il mio primo obiettivo, poi i goal sono qualcosa di super, specie da difensore. Essere così incisivo in fase realizzativa va oltre le mie aspettative. Il gol a Buffon? È qualcosa che mi rimarrà sempre, una delle immagini simbolo della mia carriera».