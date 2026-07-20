Un incendio boschivo ha determinato la chiusura provvisoria della carreggiata sud dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo” nel territorio di Morano Calabro, in provincia di Cosenza.

La limitazione alla circolazione è stata comunicata da Anas lunedì 20 luglio 2026. Il provvedimento interessa i veicoli diretti verso sud e si è reso necessario per consentire gli interventi in sicurezza e tutelare gli automobilisti in transito.

Non sono state al momento comunicate informazioni sulle cause dell’incendio, sull’estensione dell’area interessata o sui tempi necessari per la completa riapertura del tratto autostradale.

La carreggiata in direzione sud è stata provvisoriamente chiusa a Morano Calabro. Uscita obbligatoria allo svincolo cittadino, con rientro possibile a Frascineto oppure a Sibari

Uscita obbligatoria a Morano Calabro

A causa della chiusura, tutti i veicoli in viaggio verso sud devono lasciare l’autostrada allo svincolo di Morano Calabro.

Il traffico viene indirizzato sulla viabilità alternativa. Gli automobilisti possono successivamente rientrare sull’A2 utilizzando lo svincolo di Frascineto oppure quello di Sibari, a seconda delle indicazioni ricevute e delle condizioni della circolazione.

La deviazione potrebbe provocare rallentamenti, soprattutto nei tratti della viabilità ordinaria interessati dall’aumento dei flussi provenienti dall’autostrada.

Agli utenti viene raccomandato di procedere con prudenza, rispettare la segnaletica temporanea e seguire le indicazioni del personale presente lungo il percorso.

Il personale Anas sul posto

Le squadre Anas sono intervenute sul tratto interessato per gestire la viabilità e favorire il ripristino delle condizioni necessarie alla circolazione.