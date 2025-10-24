Sorical comunica un disservizio all’impianto di sollevamento “Nascejume”: squadre di E-Distribuzione al lavoro per il ripristino in giornata
Mattinata di disagi per la rete idrica cittadina. Una riduzione della fornitura idropotabile dell’Acquedotto Abatemarco si sta registrando a Cosenza a causa di un disservizio tecnico all’impianto di sollevamento “Nascejume”, situato nel territorio comunale di San Donato di Ninea. A comunicarlo è la Sorical, che ha informato il Comune del problema tecnico legato al fermo dell’apparecchiatura elettromeccanica installata presso l’impianto.
Guasto sulla linea elettrica di E-Distribuzione
Secondo quanto precisato dalla società, il fermo è stato causato da una disalimentazione della linea elettrica di E-Distribuzione che alimenta l’impianto. L’interruzione ha comportato una riduzione o sospensione dell’erogazione idropotabile verso alcune utenze servite dall’Abatemarco. Sorical ha già segnalato il guasto al numero verde di E-Distribuzione, che ha inviato sul posto le squadre di manutenzione per l’individuazione e la riparazione del danno. «Allo stato – spiega Sorical – risulta presente un guasto sulla linea aerea gestita da E-Distribuzione. Le squadre sono già operative e i lavori dovrebbero concludersi nella stessa giornata di oggi».
Ripristino in giornata e forniture garantite per Capodacqua
La Sorical fa sapere che, una volta ripristinata la fornitura elettrica, l’impianto è già predisposto per il riavvio del funzionamento delle apparecchiature, con un graduale ritorno alla normale erogazione idropotabile. Non risultano invece criticità sullo schema idraulico Capodacqua, che non è interessato dal disservizio e continuerà a garantire le ordinarie forniture idriche alla popolazione servita. Il ripristino completo della fornitura è previsto entro la serata di oggi, salvo imprevisti legati agli interventi sulla rete elettrica. Il Comune di Cosenza invita i cittadini a utilizzare l’acqua con parsimonia fino al ritorno della normale pressione nelle condotte.