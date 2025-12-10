Dopo la rissa in via Alimena, altri momenti di tensione si sono registrati all’interno del McDonald’s di piazza Bilotti, dove due giovani - descritti da alcuni presenti come “maranza” per atteggiamenti provocatori e aggressivi - avrebbero insultato due uomini all’interno del locale, scatenando un violento alterco.

I due ragazzi, riferiscono alcuni testimoni, avrebbero iniziato a lanciare insulti e sfottò verso i due uomini, che avrebbero poi reagito cercando di difendersi. Il personale del fast food ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, mentre diversi clienti, visibilmente scossi, assistevano alla scena. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno sedato la rissa e riportato la situazione alla calma. I due giovani coinvolti potrebbero essere gli stessi che, nella serata precedente, avrebbero aggredito un uomo su corso Mazzini.

I “maranza” e i social

Ma cosa succede a Cosenza? Aggressioni, risse, gruppi di giovanissimi che imitano i “maranza”, con i social che irrompono nella vita dei ragazzi trasformandosi in una cassa di risonanza per comportamenti sempre più estremi. Servono controlli più serrati e, soprattutto, educazione civica nelle scuole. Le famiglie non possono perdere di vista figli che, una volta in strada, finiscono per mostrare il volto peggiore di una società in difficoltà.