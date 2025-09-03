Sorical annuncia il riavvio: l’acqua tornerà a Cosenza e Rende tra stasera e domani

Nel primo pomeriggio Sorical ha ultimato i lavori di riparazione della condotta dell’acquedotto Abatemarco e riavviato l’erogazione idrica. In queste ore l’acqua sta raggiungendo i serbatoi terminali dello schema acquedottistico, in particolare quelli di Cosenza e Rende.

Secondo quanto comunicato dall’ente gestore, il servizio dovrebbe stabilizzarsi tra la tarda serata di oggi e la giornata di domani, riportando alla normalità l’approvvigionamento idrico nelle aree interessate dai disagi.

La nuova rottura nella notte

La notte scorsa, tuttavia, si è verificata una nuova rottura della condotta, dopo poche ore dal riavvio seguito a un precedente intervento di riparazione in località Pezze di San Marco Argentano.

Fin dalle prime ore del mattino, una squadra specializzata della Sorical è intervenuta sul posto per eseguire i lavori, che si sono conclusi nel pomeriggio, consentendo la ripartenza dell’acquedotto.

Attesa per la normalizzazione

Il ripristino dell’erogazione non sarà immediato: occorreranno alcune ore affinché i serbatoi si riempiano e il servizio si normalizzi in maniera stabile. Sorical ha assicurato che, salvo imprevisti, la situazione tornerà alla normalità entro domani.