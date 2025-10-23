Il celebre giurato di Masterchef e cuoco stellato, è arrivato in Sila per scoprire il migliore albergo dell’Altopiano, resterà soddisfatto?

La Sila si prepara a finire sotto i riflettori di Sky. Lo chef e conduttore Bruno Barbieri è approdato in Calabria per girare una nuova puntata del fortunato format “4 Hotel”, il programma che racconta le migliori strutture ricettive d’Italia attraverso una sfida all’ultimo voto tra albergatori.

Dopo aver esplorato località iconiche come la Costiera Amalfitana, la Val d’Orcia e le Dolomiti, Barbieri ha scelto la Sila come tappa della nuova stagione, puntando sulla Calabria.

Una sfida tra hotel d’alta quota

Come da formula ormai collaudata, quattro strutture si confronteranno in una competizione che premia non solo il comfort e i servizi, ma anche l’identità del territorio.

Ogni albergatore ospiterà gli altri concorrenti e lo stesso Barbieri per una notte, mettendo alla prova la qualità delle camere, la pulizia, la colazione, i servizi e il rapporto qualità-prezzo. Lo chef stellato, con la sua consueta ironia e l’occhio clinico per i dettagli, assegnerà poi il suo voto segreto, capace di ribaltare le sorti della classifica.

Il vincitore riceverà un premio da investire nella propria struttura e, soprattutto, potrà godere della grande visibilità che il programma garantisce a livello nazionale.

Chi riuscirà, tra gli albergatori silani, riuscirà a convincere fino in fondo Barbieri? E soprattutto, troverà in camera il famoso topper?